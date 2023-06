Vrnitev gepardov v indijsko naravo: poginile tri odrasle živali in trije mladiči

Južnoafriška republika je z Indijo podpisala sporazum o ponovni naselitvi več deset gepardov v to južnoazijsko državo. A žal stvari ne gredo tako dobro, kot so pričakovali. Kontroverzni poskus ponovne naselitve gepardov v divjino je doživel velik neuspeh, potem ko so v zadnjih osmih mesecih poginile tri odrasle živali in trije mladiči.

Pogini so povzročili kritike projekta, ki je v začetku tega leta predvidel selitev 20 živali iz Afrike v indijski narodni park Kuno. Nekateri naravovarstveniki so svarili, da je bilo za geparde rezerviranega premalo prostora, medtem ko so drugi opozarjali, da je bil projekt pripravljen prehitro. A odgovorni vztrajajo, da je na začetku izvajanja takšnega projekta pričakovati več poginov živali. Napovedali so, da se bo število smrtnih žrtev v bližnji prihodnosti stabiliziralo. "Če nameravate žival ponovno naseliti v divjino, morate to storiti zelo previdno," pa je za BBC izpostavila Sarah Durant iz Zoološkega društva v Londonu. "In jasno je, da stvari ne gredo dobro. Program je prenagljen."

icon-expand Geparda. FOTO: Shutterstock

Cilj sporazuma je doseči številne ekološke cilje, vključno s ponovno vzpostavitvijo populacije gepardov v Indiji, kjer so se te ogrožene mačke nekoč gibale. Geparde so leta 1952 v Indiji razglasili za izumrle in so tudi edina zver v državi, ki jo je doletela taka kruta usoda, poroča CNN. Po izjavi indijskega ministrstva za okolje Bhupenderja Jadava je bila to posledica pretiranega lova in izgube življenjskega prostora. Jadav je dejal, da se indijski premier Narendra Modi "zavzema za zaščito in ohranitev sedmih velikih mačk, vključno z gepardom"."Cilj projekta Gepard je vrniti edinega izumrlega velikega sesalca v Indiji – geparda. V okviru projekta bomo v petih letih v različne nacionalne parke pripeljali 50 gepardov," je navedel Jadav.