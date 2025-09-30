Vrnitev konjenice: 'Tihi, vzdržljivi in mobilni'

- FOTO: Telegram
Ob objavi fotografij ruske vojske, na katerih se vojaki usposabljajo za ježo konj, so vojaški analitiki začeli ugibati o njihovi namembnosti. Ukrajinski vojaški analitik Oleksandr Kovalenko je ob tem objavil zapis na omrežju Telegram in ponovno uvajanje konjenice označil za nazadovanje v ruski vojaški strategiji.
(Ruski) zagovorniki vrnitve konjeniških enot poudarjajo domnevne prednosti uporabe konj na trenutnem območju vojaških operacij, pri čemer navajajo njihovo tiho gibanje, vzdržljivost in sposobnost preživetja z lokalno krmo, kar odpravlja oskrbovanje po zapletenih oskrbovalnih poteh in potrebe po popravilih.
"V bližnji prihodnosti bomo priča zgodovinski vrnitvi ruske konjenice v službo," poroča RT, ki je obiskala poligon za usposabljanje 9. brigade. "Poleg tega konj dobro vidi v temi. Sposoben je premagati pomembne razdalje od naših položajev do sovražnikovih rovov hitreje kot kateri koli drug prevoz," je dejal poveljnik enote s klicnim znakom Khan.
Ruska vojska v zadnjih mesecih pri ofenzivi v močno utrjenem in miniranem Donbasu uporablja predvsem majhne enote na motorjih, ki z hitrimi vpadi lažje zaobidejo minska polja in so bolj mobilne pri izogibanju dronom. Kovalenko meni, da bi ta vrnitev k arhaičnim metodam vojskovanja dejansko lahko kazala na stanje zmanjšanih logističnih zmogljivosti ruske vojske. Ta sicer še vedno napreduje na vzhodu Ukrajine.
Konjenico sicer še danes uporabljajo nekatere druge vojske, vendar predvsem za izvidovanje.