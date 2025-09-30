Ob objavi fotografij ruske vojske, na katerih se vojaki usposabljajo za ježo konj, so vojaški analitiki začeli ugibati o njihovi namembnosti. Ukrajinski vojaški analitik Oleksandr Kovalenko je ob tem objavil zapis na omrežju Telegram in ponovno uvajanje konjenice označil za nazadovanje v ruski vojaški strategiji.

(Ruski) zagovorniki vrnitve konjeniških enot poudarjajo domnevne prednosti uporabe konj na trenutnem območju vojaških operacij, pri čemer navajajo njihovo tiho gibanje, vzdržljivost in sposobnost preživetja z lokalno krmo, kar odpravlja oskrbovanje po zapletenih oskrbovalnih poteh in potrebe po popravilih.

"V bližnji prihodnosti bomo priča zgodovinski vrnitvi ruske konjenice v službo," poroča RT, ki je obiskala poligon za usposabljanje 9. brigade. "Poleg tega konj dobro vidi v temi. Sposoben je premagati pomembne razdalje od naših položajev do sovražnikovih rovov hitreje kot kateri koli drug prevoz," je dejal poveljnik enote s klicnim znakom Khan.