Vrnitev na Baltik: nemška vojska pošilja brigado v Litvo

V odzivu na spreminjajoče se varnostne razmere v Evropi se je nemška vlada zavezala, da bo v Litvo napotila bojno sposobno enoto.

Nemški obrambni minister Boris Pistorius je napotitev nemških vojakov v Litvo označil za "pomemben korak", poroča Euronews. V Litvo je sicer v ponedeljek prispela majhna predhodnica, ki bo pripravila teren za prihod glavnine sil, piše portal. Do konca leta bo v Litvi 150 vojakov. Po navedbah dpa bo brigada, sestavljena iz 4800 vojakov in 200 članov civilnega osebja, začela opravljati naloge do leta 2027.

V Vilni je prve sile brigade sprejel litovski obrambni minister Laurynas Kasčiūnas.

V četrtek je Pistorius napovedal načrt za racionalizacijo in reorganizacijo vojaškega poveljstva države. Gre za prizadevanja, da bi oborožene sile Nemčije postale "usposobljene za vojno". Nemški obrambni minister je ob tem opozoril na nevarnost morebitnega ruskega napada na članice Nata v prihodnosti.

V preteklosti je večkrat ponovil, da mora nemška vojska postati "usposobljena za vojno". Izbor besed, ki nekaterim Nemcem ni všeč, glede na dolgoletno kulturo previdnosti po drugi svetovni vojni, piše Euronews.

Leta 2022 se je kancler Olaf Scholz zavezal, da bo Nemčija povečala obrambne izdatke na dva odstotka BDP in ustanovila 100 milijard evrov velik poseben sklad za posodobitev vojske.