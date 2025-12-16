Naslovnica
Tujina

EU popustila pritiskom: motorji z notranjim zgorevanjem ostajajo?

Bruselj, 16. 12. 2025 15.51 pred 56 minutami 3 min branja 18

Avtor:
M.V.
Novi avtomobili

Pričakuje se, da bo Evropska komisija razveljavila prepoved EU o prodaji novih avtomobilov z motorji z notranjim zgorevanjem od leta 2035, s čimer se je, kot kaže, uklonila močnemu pritisku Nemčije, Italije in evropskih proizvajalcev avtomobilov, ki se borijo proti kitajskim in ameriškim tekmecem.

Viri so za Reuters povedali, da bi lahko dejansko prepoved prestavili za pet let ali jo omilili za nedoločen čas. Verjetna revizija zakona iz leta 2023, ki zahteva, da od leta 2035 vsi novi avtomobili in kombiji, prodani v 27-članskem bloku, ne smejo izpuščati emisij CO2, bi bila največji odmik Evropske unije od njenih t. i. zelenih politik v zadnjih petih letih, poroča Reuters.

"Evropska komisija bo predstavila jasen predlog za odpravo prepovedi motorjev z notranjim zgorevanjem," je v petek dejal Manfred Weber, vodja največje skupine Evropskega parlamenta, Evropske ljudske stranke. "To je bila resna napaka v industrijski politiki."

Avtomobilska industrija
Avtomobilska industrija
FOTO: AP

Tradicionalni proizvajalci avtomobilov, kot sta Volkswagen (VOWG.DE) in lastnik Fiata Stellantis (STLAM.MI), so si močno prizadevali za omilitev ciljev sredi pritiska ostre konkurence cenejših kitajskih tekmecev. Vendar pa sektor električnih vozil meni, da to Kitajski daje več prostora pri prehodu na elektrifikacijo. "Tehnologija je pripravljena, polnilna infrastruktura je pripravljena in potrošniki so pripravljeni," je dejal izvršni direktor proizvajalca električnih vozil Polestar (PSNY.O) Michael Lohscheller. "Na kaj torej še čakamo?"

Motorji na notranje zgorevanje bodo "tukaj do konca stoletja"

Zakon iz leta 2023 je bil zasnovan za pospešitev prehoda z motorjev z notranjim zgorevanjem na baterije ali gorivne celice in kaznovanje proizvajalcev avtomobilov, ki niso dosegli ciljev. Evropski proizvajalci avtomobilov namreč zaostajajo za Teslo in kitajskimi proizvajalci, kot sta BYD in Geely. Proizvajalci so sicer večkrat izrazili pomisleke glede povpraševanja po dražjih električnih avtomobilih in pomanjkljivi polnilni infrastrukturi. Carine EU na električna vozila kitajske izdelave so le nekoliko zmanjšale pritisk.

BYD Sealion 7
BYD Sealion 7
FOTO: AP

Vendar pa želijo proizvajalci avtomobilov še naprej prodajati modele z motorji z notranjim zgorevanjem skupaj s priključnimi hibridi in električnimi vozili. Pri tem omenjajo tudi biogoriva, izdelana iz kmetijskih ostankov in odpadkov, kot je rabljeno jedilno olje.

Predsednica komisije Ursula von der Leyen je oktobra dejala, da je odprta za uporabo e-goriv in "naprednih biogoriv".

Deljena mnenja

Industrija električnih vozil medtem trdi, da bo ta poteza spodkopala naložbe in EU še bolj potisnila za Kitajsko. "Zagotovo bo imela učinek," je za Reuters dejal Rick Wilmer, izvršni direktor ponudnika strojne in programske opreme za polnjenje ChargePoint.

Proizvajalci avtomobilov želijo, da se cilj 55-odstotnega zmanjšanja emisij avtomobilov do leta 2030 uvede postopno v več letih in da se opusti 50-odstotno zmanjšanje za kombije. Nemčija želi, da se trajnostne prakse, kot je uporaba nizkoogljičnega jekla, upoštevajo pri zmanjševanju emisij CO2.

Evropska komisija bo podrobno predstavila tudi načrt za povečanje deleža električnih vozil v voznih parkih podjetij, zlasti službenih avtomobilov, ki predstavljajo približno 60 odstotkov prodaje novih avtomobilov v Evropi. Avtomobilska industrija si želi spodbud, pri čemer Belgijo izpostavlja kot državo, kjer so subvencije delovale, namesto obveznih ciljev.

Komisija bo verjetno predlagala vzpostavitev nove regulativne kategorije za mala električna vozila, ki bi imela nižje davke in bi pridobila dodatne olajšave za doseganje ciljev glede emisij CO2. Okoljske skupine pravijo, da bi se morala EU držati svojega cilja za leto 2035, saj trdijo, da biogoriv primanjkuje, da niso resnično CO2 nevtralna in da bi bila njihova oskrba pretirano draga.

"Evropa mora vztrajati pri električni energiji," je dejalWilliam Todts, izvršni direktor skupine za zagovorništvo čistega prometa TE. "Jasno je, da je elektrika prihodnost."

notranje izgorevanje motorji

Prvi evropski načrt za cenovno dostopna stanovanja

Ogled vodnjaka Trevi ne bo več brezplačen

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vakalunga
16. 12. 2025 16.47
Zdej je treba ta Elektro šrot v redu obdavčit predvsem za reciklažo baterij ter uničevanje omrežja za Elektriko.
Odgovori
0 0
bb5a
16. 12. 2025 16.44
Ljudje ne kupujte ideologije, kupte si avto...
Odgovori
+1
1 0
proofreader
16. 12. 2025 16.43
V Sloveniji električna vozila vozijo na premog iz TEŠ.
Odgovori
+3
3 0
ZMERNI DESNIČAR
16. 12. 2025 16.43
kjer buzek je tole v EU naprej tišal ga je lahko sram skoraj bi pokopal Europsko gonilno silo ti zeleni pa talevi res nevedo kdo jim kruh na mizo nosi…. je pa tudi res, da če razvoj pri EL. autih zatone smo katastrofo samo preložili za 10let
Odgovori
+1
1 0
proofreader
16. 12. 2025 16.42
Bravo, končajmo to levičarsko norost.
Odgovori
+4
4 0
Vakalunga
16. 12. 2025 16.41
Propadel zeleni prehod škoda pa se meri v milijardah...Pametni so ta CIRKUS TAKO GNORIRALI
Odgovori
+3
3 0
Špica
16. 12. 2025 16.36
a na to elektriko je pa zeleno kajne brihte🤷povjte kam z tem baterijamo ki odsluzijo
Odgovori
+4
4 0
klop12
16. 12. 2025 16.35
Ta green agenda je joke, EU se pripravlja na vojno, tanki bodo zihr na elektriko vozil, vsak dan se skuri skladišče nafte ali takih in drugačnih kemikalij. Na tem svetu trenutno je ekologija zadnja briga, ker se pripravlja na nekaj uničujočega. Vsi glavni akterji se pripravljajo na nekaj
Odgovori
+3
3 0
Colgate
16. 12. 2025 16.34
Kaj ti bo električni avto, če pri proizvodnji(zaenkrat) ustvariš več emisij...
Odgovori
+4
4 0
Pajo_36
16. 12. 2025 16.30
Zakaj se avtomobilska industrija pač ne osredotoči na Toyotine hibridne sisteme, razumem konec dizelskega motorja, ne pa takoj na elektriko, ki vidimo je sporna. Požari, kje bodo odpadne baterije, domet in hitrost oz. počasnost polnjenja in seveda cena. Je treba imet na tisoče enih asistenčnih sistemov, ki viidmo, da samo stanejo ogromne denarje, ko se pokvarijo? Se strinjam, da se industrija in gradnja zelo prilagodita čim bolj zelenemu prehodu, to ja, zakaj pa ne..
Odgovori
+2
2 0
3320.
16. 12. 2025 16.43
Kje je LPG, emisije iz izpuha so 99% manjše, gorivo cenejše
Odgovori
0 0
Partapaki
16. 12. 2025 16.30
Malo pozni so, zeleni so bili zgrešeni že od začetka
Odgovori
+2
2 0
Pajo_36
16. 12. 2025 16.27
Ste pa zgodni res. Trendi v železarstvu, ki je seveda pomemben del tudi avtomobilske industrije je, dejmo orožje proizvajat. Mislem halo. To orožje bo treba nekje uporabit, pri temule Američanu in Nemcu, ki pač se klanjata Izraelu in lobiju, nikoli ne veš, kdo bo na vrsti. Lahko smo tudi mi, dejstvo je, da bodo vodni viri zelo ratali dragoceni, mi jih pa imamo. Se je videlo pri litiju, kako so takoj napdali Srbijo in BiH, medtem ko so nahajališča velika tudi med Nemčijo in Češko.
Odgovori
+2
2 0
Nikdar več
16. 12. 2025 16.24
Emisije motorjev z notranjim izgorevanjem so bla bla... Za izdelavo električnega avta se jih ustvari več. Tisti, ki pa bo pogruntal, kam z baterijami bo najbogatejši človek na svetu.
Odgovori
+5
5 0
medŠihtom
16. 12. 2025 16.20
hahahahahaha. sami sebi neke predpise predpisujejo nato si predpišejo predpis da prejšnji predpis ne velja več kot predpis. ovčke začudene kot še nikoli veselo blejajo.
Odgovori
+5
5 0
3320.
16. 12. 2025 16.18
Itak da obstajajo, kdo se bo pa vozil s temi električnimi šajtrgami, če nima auspuha ni avto in pika
Odgovori
+5
5 0
Rains
16. 12. 2025 16.16
Prvi korak v pravo smer zablojene EU.
Odgovori
+9
10 1
bibaleze
