EU popustila pritiskom: motorji z notranjim zgorevanjem ostajajo?

Viri so za Reuters povedali, da bi lahko dejansko prepoved prestavili za pet let ali jo omilili za nedoločen čas. Verjetna revizija zakona iz leta 2023, ki zahteva, da od leta 2035 vsi novi avtomobili in kombiji, prodani v 27-članskem bloku, ne smejo izpuščati emisij CO2, bi bila največji odmik Evropske unije od njenih t. i. zelenih politik v zadnjih petih letih, poroča Reuters. "Evropska komisija bo predstavila jasen predlog za odpravo prepovedi motorjev z notranjim zgorevanjem," je v petek dejal Manfred Weber, vodja največje skupine Evropskega parlamenta, Evropske ljudske stranke. "To je bila resna napaka v industrijski politiki."

Tradicionalni proizvajalci avtomobilov, kot sta Volkswagen (VOWG.DE) in lastnik Fiata Stellantis (STLAM.MI), so si močno prizadevali za omilitev ciljev sredi pritiska ostre konkurence cenejših kitajskih tekmecev. Vendar pa sektor električnih vozil meni, da to Kitajski daje več prostora pri prehodu na elektrifikacijo. "Tehnologija je pripravljena, polnilna infrastruktura je pripravljena in potrošniki so pripravljeni," je dejal izvršni direktor proizvajalca električnih vozil Polestar (PSNY.O) Michael Lohscheller. "Na kaj torej še čakamo?"

Motorji na notranje zgorevanje bodo "tukaj do konca stoletja"

Zakon iz leta 2023 je bil zasnovan za pospešitev prehoda z motorjev z notranjim zgorevanjem na baterije ali gorivne celice in kaznovanje proizvajalcev avtomobilov, ki niso dosegli ciljev. Evropski proizvajalci avtomobilov namreč zaostajajo za Teslo in kitajskimi proizvajalci, kot sta BYD in Geely. Proizvajalci so sicer večkrat izrazili pomisleke glede povpraševanja po dražjih električnih avtomobilih in pomanjkljivi polnilni infrastrukturi. Carine EU na električna vozila kitajske izdelave so le nekoliko zmanjšale pritisk.

Vendar pa želijo proizvajalci avtomobilov še naprej prodajati modele z motorji z notranjim zgorevanjem skupaj s priključnimi hibridi in električnimi vozili. Pri tem omenjajo tudi biogoriva, izdelana iz kmetijskih ostankov in odpadkov, kot je rabljeno jedilno olje. Predsednica komisije Ursula von der Leyen je oktobra dejala, da je odprta za uporabo e-goriv in "naprednih biogoriv".

