Vrnitev Palestincev obstala, Izrael Hamas obtožil kršenja dogovora o premirju

Izrael ob tem Hamas obtožuje tudi, da krši dogovor o prekinitvi ognja. V soboto zvečer, ko so se množice zbirale ob cesti al-Rashid v osrednji Gazi, da bi se vrnile domov, naj bi namreč odjeknili streli. Po navedbah ministrstva za zdravje, ki ga vodi Hamas, in palestinskih medijev naj bi bila v novem spopadu ubita ena oseba, več naj bi jih bilo ranjenih.

A izraelske obrambne sile (IDF) slednje zanikajo. Trdijo namreč, da so njihove enote streljale z namenom odvračanja in ne škodovanja ljudem ter da so streli odjeknili, ker so identificirali več osumljencev, ki naj bi izraelskim silam predstavljale grožnjo. "V tej fazi še ni informacij, ki bi potrjevale, da so bili osumljenci v streljanju poškodovani," so sporočili.

Na spletu se je pojavil tudi videoposnetek incidenta, na katerem je moč slišati strele. BBC sicer ni mogel neodvisno preveriti poročil o dogodku.

Čakajo in upajo na vrnitev domov

Množice tako zdaj čakajo na sprostitev blokade. Koridor Netzarim je sedem kilometrov dolg pas zemlje, ki je pod nadzorom Izraela in ločuje severno Gazo od preostalega ozemlja.

BBC je govoril tudi s Palestincem Muhammadom Emad Al-Dinom, ki čaka na vrnitev domov v severno Gazo. "Zavedam se, da je moja hiša morda uničena, a nad njenimi ostanki bom postavil šotor. Želim se le vrniti," je dejal ter dodal, da se more vrniti tudi na delo. "Sem brivec v Gazi. Skušal sem ugotoviti, kako popraviti škodo v svojem salonu in znova zagnati svoje podjetje. Trenutno si ne morem privoščiti niti, da bi svojim otrokom kupil najpreprostejše stvari."

Želi si le, da bi se spor med Hamasom in Izraelom zaključil ter da bi se lahko vrnil domov. Svojih najdražjih namreč ni videl že več kot 15 mesecev.