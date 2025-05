Vrnitev raket zrak-zrak z jedrsko konico

Glede na to poročilo "Rusija širi svoje jedrske sile z dodajanjem novih zmogljivosti, vključno z jedrskimi raketami zrak-zrak in novimi jedrskimi sistemi. Rusija verjetno vzdržuje jedrsko zalogo približno 1550 nameščenih strateških bojnih glav in do 2000 nestrateških bojnih glav." Pri tem poročilo navaja oceno, da Rusija zelo verjetno ne namerava uporabiti jedrskega orožja v ukrajinskem konfliktu in bi to storila le v primeru, da bi bila eksistencialno ogrožena. Omenjena je tudi verjetna širitev ruskih programov kemičnega in biološkega orožja.

Informacije so objavljene v javno objavljeni oceni groženj v svetu za leto 2025, ki jo je pripravila DIA in je bila predstavljena Pododboru za oborožene sile za obveščevalne dejavnosti in posebne operacije Predstavniškega doma Združenih držav Amerike.

Čeprav so bile jedrske rakete zrak-zrak med hladno vojno del arzenala ZDA in Sovjetske zveze, doslej ni bilo na voljo veliko informacij, ki bi potrjevale, da jih imajo na voljo tudi ruske zračno-vesoljske sile (VKS).

R-37M, raketa, izdelek konstruktorskega biroja Vimpel, je bila razvita za težki prestreznik MiG-31, kasneje pa so jo začeli uporabljati tudi na večnamenskih lovcih Su-30SM, Su-35S ter lovcu pete generacije Su-57. Raketo so začeli prvič resno uporabljati med vojno v Ukrajini.

Ukrajinski pilot MiG-29 Andrij "Juice" Pliščikov je v intervjuju za The Warzone pred smrtjo leta 2023, dejal ruska uporaba raket R-37M močno omejuje izvajanje misij in zmogljivost ukrajinskega letalstva. "Seveda, če manevrirate, ne morete izvesti zračnega napada ali česa drugega, zato je igra v zraku še vedno zelo, zelo, zelo težka in zelo, zelo tvegana. Če se ne zavedate izstrelitve rakete, ste mrtvi."

Razvoj rakete se je sicer začel v začetku devetdesetih let, ko so z raketo želeli opremiti modernizirani prestreznik MiG-31M. Prvo lansiranje rakete so izvedli leta 1993 in uničili 228 kilometrov oddaljeno tarčo. Toda v začetku naslednjega leta so zaradi varčevanja in rezanja stroškov ukinili program modernizacije MiG-31, skupaj s projekti za njegovo oborožitev.

Projekt so oživil v začetku 21. stoletja v okviru nadgradnje lovca v BM standard. Prvo lansiranje znova posodobljenega projektila so izvedli leta 2011. Leta 2014 so zagnali serijsko proizvodnjo, prva letala pa so bila z raketo R-37M opremljena leta 2018.