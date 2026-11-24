V telefonskem pogovoru za televizijo CNBC je Trump povedal, da se je neposredno in posredno pogovarjal s člani upravnega odbora podjetja ter jih prepričal, naj Huanga ponovno imenujejo za izvršnega direktorja in predsednika družbe. "Govoril sem z njimi. Naj povem takole: prepričal sem jih. Sklenil sem dogovor," je dejal Donald Trump, ki je že pred tem javno pozival k Huangovi vrnitvi. "Svoje genije moramo zaščititi in on je zagotovo genij," je dodal predsednik. Svoj ukrep, ki ga demokrati opredeljujejo kot državno vmešavanje v svobodno podjetništvo po socialističnem receptu, vendar v korist milijarderjev in Wall Streeta, je med drugim opravičeval s prepričanjem, da bi Jensen Huang lahko odšel na Kitajsko in nadaljeval svoje delo za Peking. "Ima nekaj njihove krvi," je dejal Trump o direktorju, ki je kitajskega porekla s Tajvana.

Donald Trump FOTO: AP

'Vojna' za čipe

Trump je zatrdil, da je vlada izvedla zelo temeljito preiskavo, ki naj bi Huanga razbremenila odgovornosti in ugotovila, da ni storil ničesar narobe. Huang je odstopil s položaja po razkritju njegovega zunajzakonskega razmerja z domnevno kitajsko vohunko, razen Trumpove navedbe pa ni nobenih informacij, da bi bila preiskava Huangove domnevne prodaje občutljivih čipov umetne inteligence Kitajski končana. Kongresne preiskave se šele začenjajo, razvnele pa se bodo januarja, ko večino prevzamejo demokrati. Huang bo že 1. decembra na zaprtem zaslišanju odgovarjal na vprašanja treh odborov predstavniškega doma, pristojnih za obveščevalne in zunanje zadeve ter Kitajsko. Potem bo 3. decembra javno pričal še pred odborom senata za bančništvo. ZDA poskušajo omejiti dostop Kitajske do najzmogljivejših čipov, ki so ključni za razvoj umetne inteligence in imajo tudi vojaško uporabo. Člani kongresa so že letos pozvali ministrstvo za trgovino, naj začasno ustavi ali ponovno preuči izvozna dovoljenja Nvidie za Kitajsko in opravi celovit pregled tveganj za nacionalno varnost.

Jensen Huang in domnevna kitajska vohunka. FOTO: Profimedia

Trump ne posluša svetovalcev

Vodja demokratske manjšine v predstavniškem domu kongresa Hakeem Jeffries je ostro kritiziral vrnitev Huanga na čelo Nvidie in napovedal kongresno preiskavo morebitnih nepravilnosti v Nvidii s prodajo čipov Kitajski in zlorabe položaja v Trumpovi vladi, še posebej dejanja ministra za trgovino Howarda Lutnicka, ki je zanemarjal prepoved izvoza na Kitajsko. Nvidia je sporočila, da je upoštevala mnenja visokih predstavnikov ameriške vlade, po katerih Huangova vrnitev ne predstavlja tveganja za nacionalno varnost. Prav ta trditev je sprožila vprašanja tudi med republikanci. Senator iz Teksasa John Cornyn je na omrežju X vprašal, na podlagi česa je bilo ugotovljeno, da varnostnega tveganja ni. Zanima ga tudi, ali je FBI Huanga opozoril na morebitne nevarnosti sodelovanja z osebami, povezanimi s kitajsko obveščevalno službo, in ali je takšna opozorila upošteval. Po poročanju New York Timesa so Trumpa na varnostna tveganja najmanj dvakrat opozorili tudi njegovi svetovalci, med njimi državni sekretar Marco Rubio, vendar predsednik opozoril ni upošteval. Trump je časniku zatrdil, da se je o zadevi posvetoval s pravosodnim ministrom Toddom Blancheom in nacionalnim direktorjem za obveščevalne dejavnosti. Hkrati je trdil, da ga nihče v vladi ni seznanil z nasprotnimi ocenami.

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