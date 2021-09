Vrnitev v normalo: na Danskem organizirali koncert s 50.000 ljudmi

Danske oblasti so ukrepe za omejitev širjenja novega koronavirusa, med drugim obveznost nošenja mask, postopoma ukinjale v zadnjih nekaj mesecih. Od petka dalje tudi za vstop v nočne klube ni več potrebno potrdilo o prebolelosti, cepljenju ali negativnem testu, potem ko so ta pogoj že v začetku meseca odpravili za vstop v druge javne prostore.

Vrnitev v normalo so številni praznovali sinoči na koncertu skupine The Minds of 99 v Köbenhavnu, kjer se je prvič po začetku epidemije v Evropi zbralo 50.000 ljudi, kar je tudi polna kapaciteta stadiona. Poleg prizorišča je bil postavljen celo šotor, kjer so se necepljeni lahko cepili proti covidu-19. To je bil tudi eden od načinov danskih oblasti, da k cepljenju poskušajo pritegniti mlade.

Številni, ki so se koncerta udeležili, so povedali, da to za državo pomeni nov začetek. "Tako smo srečni, morda bomo celo jokali, ker so se vrnili stari časi," je za The Local.dk povedala Kathrine Krone, ki je na koncert prišla s prijateljico.

"Ta koncert je mejnik. Proslavljamo, ker so padle vse omejitve. Je pa to tudi nekaj novega, na kar nismo navajeni, tako da so naši občutki mešani," pa je dodala njena prijateljica Andrea Bang.

Dorte Olsen je na koncert prišla s sinom Emilom, ki je ravno dopolnil 13 let, in hčerko Luise. "Jaz sem medicinska sestra, Emil pa je bil eden od prvih 12-letnikov, ki so se cepili na Danskem. Večina nas je cepljenih, tako da tudi, če bi zboleli za covidom, ne bi bilo hujšega," je dejala. Dodala je, da je vse skupaj kar malo strašljivo, ker tako dolgo niso bili v takšni gneči.

Koncert je bil sicer pred letom in pol razprodan, nato pa so ga zaradi pandemije morali preložiti. Glasbena skupina The Minds of 99 je trenutno ena najbolj priljubljenih na Danskem, čeprav v tujini ni znana. Njen frontman Niels Brandt je situacijo dodobra izkoristil. "Lani bi bil ta koncert velik dogodek za nas, a nam ga ni uspelo izvesti," je dejal množici. "A včasih, ko se ti zgodi nekaj slabega, se to lahko izkaže za najboljšo stvar v življenju. Zdaj, leto kasneje, smo tu. Izdali bomo nov album. In smo na prekleti ponovni otvoritvi Danske! Gremo naprej, na novo potovanje! Hvala vsem, ki ste tukaj. To nam ogromno pomeni in pogrešali smo vas!"

Sproščanje ukrepov omogočila visoka stopnja precepljenosti v državi

Covid-19 na Danskem ni več označen kot bolezen, ki ogroža družbo. Proti njemu je po podatkih ECDC v celoti cepljenih 87 odstotkov odraslih oz. 83 odstotkov starejših od 12 let. V državi trenutno v povprečju potrdijo približno 500 okužb z novim koronavirusom v enem dnevu, ob reprodukcijskem faktorju 0,7 pa danske oblasti zatrjujejo, da imajo virus pod nadzorom.

Že v začetku meseca so v državi ob sproščanju ukrepov organizirali prvi festival na prostem po začetku epidemije, ki so ga poimenovali Nazaj v življenje. Na njem se je zbralo 15.000 ljudi.

Kljub odpravi ukrepov pa za tiste, ki prihajajo iz tujine, nekatere omejitve še vedno ostajajo. Potniki, ki vstopajo na Dansko, morajo še vedno predložiti potrdilo o cepljenju, prebolelem covidu ali negativen test na okužbo, na letališčih pa so obvezne maske.

Oblasti pozorno spremljajo število hospitalizacij – trenutno jih je v državi z nekaj manj kot 6 milijoni prebivalcev približno 130. Od četrtka rizičnim skupinam omogočajo tudi cepljenje s poživitvenim odmerkom. Minister za zdravje Magnus Heunicke je zatrdil, da vlada ne bo oklevala in bo znova uvedla omejitve, če bo to potrebno.