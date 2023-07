Vroča Evropa: čez dan tudi do 46 stopinj Celzija

Temperature po Evropi naj bi dosegle vrhunec. Najbolj vroče bo v Španiji, kjer so se temperature čez noč spustile le do 30 stopinj Celzija, Italiji, Grčiji in Turčiji. Na Sardiniji bi čez dan lahko namerili tudi 46 stopinj Celzija. Evropska vesoljska agencija je več držav obarvala rdeče.

Vroče ozračje v Evropi se še ne bo ohladilo. Večina južnega dela celine se je tako že zbudila v temperature od 20 do 30 stopinj Celzija. V španskem Alicanteju so na primer ob 6.30 namerili 27 stopinj Celzija. Potem ko so včerajšnje temperature na jugu Španije skoraj dosegle 45 stopinj Celzija, v Rimu pa so že 15 dan zapored namerili čez 40 stopinj Celzija, naj bi se temperature danes v Italiji povzpele na 46 stopinj Celzija. S tem bo jug Evrope dosegel višek trenutnega vročinskega vala. Meteorologi pričakujejo, da se bodo visoke temperature nadaljevale tudi v avgustu, poroča BBC. Včeraj so termometri nad 40 stopinj Celzija pokazali še v delih Grčije in Turčije. pa tudi na Poljskem. Visoke temperature povzročajo tudi požare v naravi. Trenutno je najhuje na španskem otoku La Palma ter ob grških Atenah. Kljub temu, da naj bi temperature po napovedih danes dosegle višek, pa bo v določenih predelih stare celine vroče vse do konca naslednjega tedna. Vroče je tudi v Aziji in Severni Ameriki. V t. i. Dolini smrti, ki se nahaja ob 100. poldnevniku, so čez noč namerili 49 stopinj Celzija, s tem pa postavili nov vročinski nočni rekord. Rekordne so tudi temperature oceanov, v severnem Atlantiku so namerili najvišjo temperaturo gladine, toplo je predvsem v okolici Velike Britanije, kjer je voda pet stopinj toplejša od povprečja.