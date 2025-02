Vroča kri v Beli hiši: zakaj je pogovor med Zelenskim in Trumpom eskaliral?

Zelenski ga ob slednjem vpraša, ali je že obiskal Ukrajino, da lahko ocenjuje, s kakšnimi težavami se soočajo. Vance se ob tem sklicuje, da je gledal zgodbe, kar pa Zelenskega očitno ne prepriča, saj ob njegovem komentarju le zmaja z glavo. Vance je Zelenskemu navrgel več vprašanj, a mu ob tem ne dovoli do besede, da bi lahko nanje odgovoril. "Zdaj pa pridete v Ovalno pisarno in napadete našo administracijo, čeprav prav mi skušamo preprečiti uničenje vaše države," je dejal podpredsednik.

Predsednik ZDA je pred novinarji večkrat povzdignil glas, razmere pa so se še dodatno poslabšale, ko je ukrajinski voditelj zavrnil trditev ameriškega podpredsednika, da lahko mir dosežejo le z diplomatskim sodelovanjem z Rusijo. Ko mu je Zelenski skušal pojasniti svoje stališče, mu je Vance skočil v besedo in oceni, da je vedenje Zelenskega nespoštljivo. "Trumpu bi se morali zahvaliti, ker je poskušal končati ta konflikt," je dejal Vance in dodal, da se Ukrajina sooča z resnimi težavami v svojih vojnih prizadevanjih.

"Sami ste dopustili, da ste se znašli v tako slabem položaju. V rokah nimate nobenih kart, te dobite le z našo pomočjo. Kockate z življenji milijonov ljudi. Igrate se s tretjo svetovno vojno," je dejal Trump, ki ukrajinskemu voditelju znova ni pustil do besede. "Kar počnete, je zelo nespoštljivo do naše države, ki vas je podpirala, čeprav številni menijo, da vas ne bi smeli," je navrgel ob tem.

Takrat je do besede le prišel tudi ukrajinski predsednik. "Začniva na začetku. Med vojno imajo seveda vsi težave. Tudi vi jih imate, čeprav tega morda zdaj še ne občutite. Posledice boste čutili v prihodnosti," je uspel odgovoriti Zelenski, preden mu je v besedo skočil Trump. "Ne govorite nam, kaj bomo v prihodnosti občutili. Skušamo le rešiti težavo. Nisi v položaju, da lahko narekuješ, kaj bomo mi občutili. Počutili se bomo zelo dobro in bili bomo zelo močni," je dejal Trump.

Besedni spopad je v Ovalni pisarni živo spremljala tudi ukrajinska veleposlanica v ZDA, ki je bila nad slišanim in videnim očitno zgrožena. Kamere so jo ujele, ko si je z rokami pokrila obraz in le zmajala z glavo.

Družbena omrežja so se seveda po burnem pogovoru, ki se je odvil pred številnimi kamerami, vnela od komentarjev in analiz. Številni so poudarili, da sta Trump in Vance Zelenskemu pripravila zasedo. "Sramotno," je zapisal eden od uporabnikov družbenih omrežij. "Upam, da bo imel Zelenski dovolj poguma, da sede na letalo in se vrne domov, ne da bi karkoli podpisal," je dejal drugi.

Poudarili so tudi, da se je Zelenski ZDA večkrat zahvalil za njihovo pomoč, da ima Ukrajina po burleski v Beli hiši v rokah vse karte, izpostavili pa so tudi, da je upanje na diplomacijo s Putinom nesmiselno, saj da je bilo v preteklosti že več poskusov, ki so splavali po vodi. No, seveda pa so tudi uporabniki, ki so "močno držo" ZDA pozdravili.