Vroče tudi na Hrvaškem: v Kninu zaradi vročine počila spominska plošča

Zaradi močnega sonca in vročine je počila spominska plošča Nevihta 95', ki so jo odkrili 4. avgusta 2011 v Kninu. Pred dnevi so v Kninu dosegli tudi temperaturni rekord, ko se je živo srebro ustavilo pri 40,4 stopinje Celzija. S tem je postalo tretje najtoplejše mesto v Evropi, dosežena temperatura pa je podrla tudi vse junijske rekorde.

Izdali oranžno opozorilo

Zaradi izjemno visokih temperatur je hrvaški hidrometeorološki zavod 24. junija objavil rdeče opozorilo za območji Splita in Osijeka, kjer pričakujejo temperature od 36 do 38 stopinj Celzija. Oranžno opozorilo, ki pomeni nekaj stopinj nižje temperature, so razglasili za osrednjo Hrvaško ter območji Reke in Dubrovnika. Rdeče opozorilo pomeni, da je vreme izjemno nevarno za ljudi, medtem ko oranžno opozorilo pomeni nevarno vreme.

V preteklem tednu so tako temperature v večini hrvaških krajev presegle 30 stopinj Celzija, najbolj vroče pa je bilo na skrajnem jugu Dalmacije. Na meteorološki postaji Gruda so takrat že namerili 37 stopinj Celzija, so objavili na spletni strani hrvaškega meteorološkega zavoda.

Hrvaški meteorologi so objavili tudi oranžno opozorilo za območja med Zagrebom in Kninom, pa tudi za Reko in Dubrovnik, kjer so pričakovali temperature od 30 do 38 stopinj Celzija.

Ljudi so opozorili na škodljive posledice visokih temperatur na zdravje. Med drugim so jim svetovali, naj se izogibajo soncu med 10. in 17. uro in naj pijejo čim več vode ali pijač, v katerih ni kofeina, alkohola in sladkorja, da bi se izognili dehidraciji.

Videti je, da bodo temperature še naprej visoke, saj so danes na Hrvaškem izmerili do 37 stopinj. Čeprav bo v soboto znosnejše, se bo vročina od nedelje nadaljevala.