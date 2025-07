V Turčiji 50,5 stopinje Celzija, Srbijo zajeli požari, izredne razmere v Grčiji

Vročina na jugu in jugovzhodu Evrope še ne popušča. Živo srebro na termometrih je v turškem mestu Silopi doseglo več kot 50 stopinj Celzija in tako podrlo dozdajšnji temperaturni rekord. Visoke temperature in veter pa pripomorejo tudi k širjenju požarov v naravi. Ogenj je zajel dele Srbije, tudi v Grčiji divja večje število požarov na prostem. V bližini Aten evakuirajo prebivalce, država pa je za pomoč že zaprosila EU.

V Srbiji so od včeraj zjutraj zabeležili 236 požarov na prostem, trenutno jih je aktivnih 27, je danes povedal minister za notranje zadeve Ivica Dačić. Kot je dejal za RTS, je bilo ta konec tedna na delu 656 gasilcev z 299 vozili. "Rešili so več kot deset oseb, ena oseba je bila poškodovana," je dodal. Po navedbah N1 je v požarih doslej zgorelo 31 objektov, pred ognjem pa naj bi obranili več kot 150 zgradb, med katerimi so bile stanovanjske hiše in cerkev v Nišu. Trenutno je v okolici Vranja aktivnih 11 požarov ter po dva v okolici Kraljeva, Niša, Zaječarja in Prijepolja. Po en požar je pri Kragujevcu, Pirotu, Novem Sadu, Požarevcu, Boru, Novem Pazarju, Užicah in Leskovcu. Na terenu je 149 gasilcev s 64 vozili. "Najbolj ogrožena območja so v okolici Niša, Vranja, Kragujevca, Prijepolja, Malega Zvornika, Užic in Kruševca," je naštel minister.

Vročina v Srbiji (še) ne popušča, za dele države so tudi danes napovedane temperature nad 30 stopinj Celzija. Posledično ponekod že več dni divjajo požari. V letošnjem letu so tako zabeležili največje število gasilskih intervencij doslej. FOTO: AP icon-expand

V občini Svrljig pri Nišu so zaradi požarov na poljih razglasili izredne razmere. Ponoči je bilo na terenu 18 gasilcev z osmimi vozili, danes zjutraj pa so se jim pridružili še pripadniki specialnih enot civilne zaščite. Požar je pod nadzorom in gospodinjstva zaenkrat niso ogrožena. V Vranju ponoči ni bilo padavin, za danes je napovedana temperatura 33 stopinj Celzija. Lokalne oblasti pozivajo občane, naj ne kurijo na prostem. Dačić je ob tem izpostavil, da še nikoli niso zabeležili toliko intervencij kot letos, vsaj v prvih šestih mesecih. "Dosegli smo neslavni rekord, kar zadeva število intervencij, ki je višje od 20.000."

V Turčiji izmerili temperaturni rekord, aktivna najmanj dva večja gozdna požara

V mestu Silopi na jugovzhodu Turčije so v petek izmerili 50,5 stopinje Celzija, kar je nacionalni temperaturni rekord, je včeraj sporočilo turško ministrstvo za okolje. Prejšnji temperaturni rekord 49,5 stopinje Celzija so izmerili avgusta 2023. Huda vročina otežuje delo gasilcem, ki se trenutno borijo z najmanj dvema večjima gozdnima požaroma. Eden od njiju gori v provinci Bursa južno od Istanbula, kjer so sinoči preventivno evakuirali okoli 1300 ljudi. Na terenu je okoli 500 pripadnikov reševalnih služb, ki jim pri gašenju pomagajo helikopterji in letala. Drug večji požar medtem že štiri dni divja v provinci Karabuk, dobrih 400 kilometrov vzhodno od Istanbula. Po uradnih podatkih so doslej tam evakuirali 14 vasi.

Izredne razmere v Grčiji: evakuacija prebivalcev krajev v bližini Aten

S petimi večjimi požari v naravi se bori tudi Grčija. Ti sicer divjajo po vsej državi, najhuje pa je v regiji le 30 kilometrov severno od prestolnice. Oblasti so za prebivalce že odredile evakuacijo, vonj po gorečem lesu pa se je razširil vse do središča Aten.

Opozorilo pred možnostjo požarov še vedno velja za več regij, vključno z Jonskimi otoki, Zahodno Grčijo, Peloponezom, Osrednjo Grčijo, Atiko, Epirjem, Zahodno Makedonijo (Florina, Kastoria, Kozani), Vzhodno Makedonijo in Trakijo (Evros), Tesalijo (Magnezija, Larisa, Trikala), južnim Egejskim morjem (Rodos) in Kreto.

Delo gasilcem še dodatno otežujeta peklenska pripeka in močan veter, ki razpihuje plamene. Tudi to jugovzhodno Evropsko državo namreč pesti hud vročinski val, ekstremna vročina pa še ne bo ponehala. Vremenoslovci napovedujejo, da bodo temperature jutri dosegle tudi do 44 stopinj Celzija. "Poškodovani so gasilci, ogrožena so bila človeška življenja, zgorele so nepremičnine, uničena so gozdna območja," je razmere opisal grški minister za podnebne krize in civilno zaščito Giannis Kefalogiannis. Grčija je za pomoč v boju proti ognjenim zubljem uradno zaprosila tudi Evropsko unijo – za šest dodatnih letal za gašenje.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

















Požari v Grčiji icon-picture-layer-2 1 / 10

V regiji Atika, kjer ležijo tudi Atene, se je požar, ki je izbruhnil včeraj v Afidnesu, hitro razširil skozi Drosopigi, Kryoneri in Agios Stefanos ter prisilil prebivalce k begu. Medtem ko gasilska služba pravi, da je glavna fronta požara pod nadzorom, na razpršenih žariščih še vedno gori. Na območju je več kot 200 gasilcev, ki jim pri gašenju iz zraka pomagajo helikopterji in letala, poroča BBC.

Prejšnji mesec so požari na petem največjem grškem otoku Hios v severnem Egejskem morju uničili 4700 hektarjev zemlje. Julijski gozdni požar na Kreti pa je v evakuacijo prisilil tudi 5000 turistov.