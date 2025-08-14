Zadušljiva vročina, na Hrvaškem marsikje 40 stopinj: 'Kot v pečici'

Hrvaška je v pričakovanju vrhunca tretjega vročinskega vala. Temperature bi tudi danes marsikje lahko dosegle 40 stopinj Celzija, za obalne regije še naprej velja redeče vremensko opozorilo. Peklenska pripeka vztraja tudi v zaledju. "Zadušljivo vroče je," pravijo le redki prebivalci Zagreba, ki jih je mogoče srečati na prostem.

Poletje je v polnem zamahu. FOTO: Shutterstock icon-expand

Vročina tudi pri naših južnih sosedih ne popušča. V večjem delu Hrvaške bo danes okoli 38, ekstremno vročino s temperaturami ponekod tudi okoli 40 stopinj Celzija pričakujjeo ob obali in v dalmatinskem zaledju. Mesta se približujejo temperaturnim rekordom, za dele države zaradi velike toplotne obremenitve še vedno velja rdeče vremensko opozorilo.

A življenje in delo morata tudi na peklenski vročini teči naprej, ugotavljajo novinarji hrvaškega net.hr. Medtem ko se sliši zvok škržatov v borovcih in sonce neusmisljeno pripeka, ohladitev predstavlja skok v morje – tudi v najtoplejšem delu dneva so plaže polne. "Trudimo se veliko piti, ampak ne alkohola. Kaj veliko, razen ohladitve v vodi, ni kaj dosti za narediti. Pomaga tudi klobuk, ker sonce pripeka kot v peklu," pravi Max, turist iz Nemčije. Recepti za osvežitev so si precej podobni. "Iz morja v senco, točeno pivo, zvečer in ponoči pa klima. Potem je nekako znosno," pove Milorad Ćustić iz Murvice, medtem ko s prijatelji v senci igra karte. Posebej peklenski je bil včerajšnji dan za tiste, ki delajo na prostem. "Zelo težko je. Pijemo veliko tekočine, od doma prinesemo veliko ledene vode in tako se odžejamo. Ni lahko, ampak je treba," pravi Anka, ki na tržnici v Zadru prodaja zelenjavo. In zrel pridelek je – ne glede na visoke temperature – treba prodati, da se ne pokvari. "Tudi senca ne pomaga. Kot v pečici," dodaja. Podobno je bilo tudi na terasah kavarn. "Grozno! Tudi ventilatorji ne pomagajo, nič ne pomaga, ker je 40 stopinj. Katastrofa, torej. Ampak trudimo se, imamo nekaj odmorov, tudi nekaj prostih dni, ker v tej vročini res ni dela, zato poskušam situacijo vsem nekoliko olajšati," pravi vodja kavarne na zadarskem glavnem trgu Ivan Repić.

Šibenik in Dubrovnik podrla temperaturna rekorda

Najtopleje je bilo včeraj v Kninu, skoraj 40 stopinj Celzija (39,4), kar je sicer še vedno tri stopinje manj od državnega rekorda – 10. avgusta 2017 so v Kninu izmerili najvišjo temperaturo kadarkoli izmerjeno na Hrvaškem (42,3 stopinje Celzija). Sta pa v tokratnem – že tretjem – vročinskem valu tako Šibenik kot Dubrovnik podrla temperaturna rekorda: Šibenik z 39,5, Dubrovnik z dobre pol stopinje manj (38,9 stopinje Celzija). Tudi na zagrebškem betonu je 'gorelo'; na prostem so bili le tisti, ki so hiteli po nujnih opravkih in se nato hitro zatekli v klimatizirane prostre. "Težave imam s srcem in krvnim tlakom, zato je zelo težko. Zadušljivo vroče je," je med čakanjem na tramvaj povedala Ika Reštić. Tudi mladi Ivan Račić iz Samobora je komaj čakal, da pride domov. "Strašno. Nisem iz Zagreba in ko sem prišel sem ... grozno, prevroče, preprosto ne morem. Komaj čakam, da pridem do svojega doma na hribu, v senco, da se malo spočijem, pod tem soncem je nemogoče," pravi. "Sedim doma pod klimo. Nič drugega ne pomaga, samo klima," mimogrede dodaja Hido Salkanović. Nekaterim pomaga odhod iz mesta v višje ležeče predele. V 15-minutni vožnji z vzpenjačo so Zagrebčani poiskali osvežitev na tisoč metrih nadmorske višine. Na Slemenu je temperatura veliko prijetnejša. "Veliko bolje je kot v Zagrebu. Takoj ko smo se povzpeli gor, smo začutili, da je podnebje drugačno. Gotovo je 10 stopinj manj kot v mestu," je za oddajo Danas na hrvaškem RTL dejala Valentina Burazer. Podobno meni tudi Nataša Jajtić: "V mestu je soparno in vroče, tukaj pa je prijetno. Ko zapiha veter, bi lahko celo rekli, da hladno." "Vsekakor je hladneje in se lažje diha. Tudi zrak je čistejši," pa še dodaja Zagrebčan Stefan Muža.

Tako Šibenik kot Dubrovnik (na fotografiji) sta med tokratnim vročinskim valom podrla temperaturna rekorda – v obeh mestih so zabeležili najvišje temperature, odkar imata merilne postaje. FOTO: Shutterstock icon-expand

Vsaka možnost ohladitve bo več kot dobrodošla tudi danes. Na Hrvaškem bo večinoma sončno in marsikje zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo med 34 in 38 stopinjami Celzija. Nekoliko bolj nestabilno z občasno zmerno oblačnostjo bo v Dalmaciji, v zaledju so popoldne možne plohe in nevihte. Na Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja, ob vznožju Velebita tudi močnejša. V veljavi je še vedno rdeče vremensko opozorilo hrvaškega Državnega hidrometeorološkega zavoda (DHMZ) za kninsko, reško, splitsko in dubrovniško regijo. Zaradi visokih temperatur pa velja za osješko, zagrebško, karlovško in gospiško regijo rumeno opozorilo. DHMZ je zaradi močnega vetra rumeno 'obarval' tudi Kvarner in Velebitski kanal.

Zaradi zelo visokih temperatur za obalne predele Hrvaške še vedno velja rdeče vremensko opozorilo. FOTO: Meteoalarm icon-expand