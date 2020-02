Rešene koale živijo kot v 'petzvezdničnem' hotelu: evkaliptusa in vode v izobilju

Med gosti petzvezdičnega hotela za koale, kot so ga poimenovali oskrbniki, je tudi samička Ash, ki je stara med dve in tri leta. Njena dlaka je ožgana, v požaru pa si je poškodovala tudi desno oko. Poleg nje leži samec Ian, ki so ga poimenovali po pilotu letala za gašenje, ki umrl v strmoglavljenju letala. "Zmeden je, odkar smo ga našli," je povedala ena od oskrbnic.

Koale namreč oskrbujejo z njihovo najljubšo hrano evkaliptusom in vodo, na voljo pa so jim tudi odeje, na katerih spijo.

Osem koal je iz naravnega rezervata Tidbinbilla v bližini Canberre, 12 pa iz približno sto kilometrov oddaljenega rezervata Two Thumbs in okolice. Do kdaj bodo ostale v hotelu, ni znano, vendar vsaj, dokler ne okrevajo.

Peklenski plameni in obilno deževje

V okolici avstralske prestolnice Canberra še naprej pustošijo gozdni požari, ki so se nevarno približali južnim predmestjem. Še vedno gori tudi v zvezni državi Novi Južni Wales.

V regiji glavnega mesta, kjer so v petek razglasili izredne razmere, je zgorelo že 35.000 hektarjev površin. Požar se je nevarno približal južnim predmestjem prestolnice.Canberri in okolici so danes temperature dosegle tudi 42 stopinj Celzija, poleg tega pa je še vetrovno, kar še poslabšuje razmere.