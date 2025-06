Peklenska noč v Dalmaciji, v Španiji do 46 stopinj Celzija

Temperature na zahodnem Balkanu so marsikje že presegle 40 stopinj Celzija. V Severni Makedoniji so izmerili 42 stopinj Celzija, rekordi padajo tudi v Srbiji in pri nas.

Rdeča opozorila pred vročino veljajo v nekaterih delih Portugalske, Italije in Hrvaške, v delih Španije, Francije, Avstrije, Belgije, Bosne in Hercegovine, Madžarske, Srbije, Švice in tudi Slovenije pa oranžna opozorila.

Vroče je tudi na Hrvaškem, v Šibeniku so v nedeljo izmerili 38 stopinj Celzija. Ohladilo se ni niti ponoči, saj se temperature marsikje niso spustile pod 30 stopinj Celzija, poroča Dalmacija danas . V kraju Brela so ponoči izmerili 32 stopinj Celzija, v Dubrovniku 31,9, na Hvaru 30,9, v Trogirju 30,3 stopinje Celzija.

Najhuje je sicer v Španiji, kjer so v mestu El Granado izmerili nov junijski rekord – živo srebro se je povzpelo vse do 46 stopinj Celzija. Letošnji junij bi lahko tako postal najtoplejši v zgodovini.

Zaradi visokih temperatur predvsem starejši v večjih mestih potrebujejo zdravniško pomoč. V Barceloni že preiskujejo smrt starejše ženske, ki je v času vročine pometala cesto in nato umrla.

V Italiji so zaradi večjega števila ljudi, ki v času vročine potrebuje nujno medicinsko pomoč, reorganizirali tudi dostop do zdravnikov. V Neaplju so tako vzpostavili posebne poti za vročinski udar, po katerih lahko bolnike hitro pripeljejo do nujne pomoči.

V Bologni so vzpostavili sedem klimatiziranih zavetišč s pitno vodo, v Rimu pa imajo te dni starejši od 70 let brezplačen dostop do mestnih bazenov.