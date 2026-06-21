Evropa v primežu anticiklona Gorgias in vročinske kupole

Francija
Francija je od začetka tedna v primežu vročinskega vala, francoska meteorološka služba Meteo France je za danes razglasila rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v več kot tretjini departmajev, kar je največ doslej, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Hudi vročini je tako izpostavljenih okoli 53,5 milijona ljudi. Premier Sébastien Lecornu je zjutraj sklical izredni sestanek z ministrsko ekipo.
Zaradi visokih temperatur so francoske oblasti v preteklih dneh odpovedale več deset železniških povezav, ponekod po državi so prekinili pouk.
Visoke temperature bodo v Franciji vztrajale tudi v ponedeljek, ko je napovedanih do 42 stopinj Celzija. Povprečna temperatura na ravni države bi lahko dosegla rekordno vrednost.
Španija in Portugalska
Oranžna in rdeča opozorila veljajo tudi v Španiji, kjer bo po napovedih najtopleje v ponedeljek in torek s temperaturami okoli 40 stopinj Celzija. Še kakšno več napovedujejo za Majorko, Menorko, Ibizo in Formentero. Lokalno bi se lahko ogrelo celo do 44 stopinj Celzija.
Portugalci medtem najhujšo vročino pričakujejo v torek in sredo. Termometri bi lahko pokazali vse do 42 stopinj Celzija.
Velika Britanija
Vroče je tudi na Otoku, kjer za še večji občutek vročine skrbi visoka vlažnost. V Angliji se pripravljajo tudi na tropske noči, saj temperature tudi ponoči ne bodo padle pod 20 stopinj Celzija, poroča SkyNews.
Vročino pričakujejo tudi v Nemčiji, prav tako s tropskimi nočmi. Najtopleje bo v sredo, napovedujejo njihovi vremenoslovci. Uradna opozorila zaradi vročine v več zveznih deželah veljajo od četrtka od 11. do 19. ure.
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