Evropa v primežu anticiklona Gorgias in vročinske kupole

Evropa v rdečih številkah. Po temperaturah. FOTO: Windy

Francija

Francija je od začetka tedna v primežu vročinskega vala, francoska meteorološka služba Meteo France je za danes razglasila rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v več kot tretjini departmajev, kar je največ doslej, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Hudi vročini je tako izpostavljenih okoli 53,5 milijona ljudi. Premier Sébastien Lecornu je zjutraj sklical izredni sestanek z ministrsko ekipo. Zaradi visokih temperatur so francoske oblasti v preteklih dneh odpovedale več deset železniških povezav, ponekod po državi so prekinili pouk.

Visoke temperature bodo v Franciji vztrajale tudi v ponedeljek, ko je napovedanih do 42 stopinj Celzija. Povprečna temperatura na ravni države bi lahko dosegla rekordno vrednost.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Junijska vročina v Franciji AP

Junijska vročina v Franciji AP

Junijska vročina v Franciji AP





Španija in Portugalska

Oranžna in rdeča opozorila veljajo tudi v Španiji, kjer bo po napovedih najtopleje v ponedeljek in torek s temperaturami okoli 40 stopinj Celzija. Še kakšno več napovedujejo za Majorko, Menorko, Ibizo in Formentero. Lokalno bi se lahko ogrelo celo do 44 stopinj Celzija. Portugalci medtem najhujšo vročino pričakujejo v torek in sredo. Termometri bi lahko pokazali vse do 42 stopinj Celzija.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Visoke temperature v Španiji Profimedia

Visoke temperature v Španiji Profimedia

Visoke temperature v Španiji Profimedia





Velika Britanija

Vroče je tudi na Otoku, kjer za še večji občutek vročine skrbi visoka vlažnost. V Angliji se pripravljajo tudi na tropske noči, saj temperature tudi ponoči ne bodo padle pod 20 stopinj Celzija, poroča SkyNews.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Vročina v Nemčiji AP

Vročina v Nemčiji AP

Vročina v Nemčiji AP

Vročina v Berlinu Profimedia

Vročina v Nemčiji AP







