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Evropa v primežu anticiklona Gorgias in vročinske kupole

Pariz , 21. 06. 2026 11.08 pred 55 minutami 2 min branja 2

Avtor:
N.L.
Visoke temperature v Španiji

Velik del Evrope se sooča z ekstremnimi vremenskimi razmerami, ki jih povzroča anticiklon Gorgias. Strokovnjaki zaradi vztrajanja vročega zraka iz Afrike svarijo pred toplotno kupolo, ki bo prinesla rekordne temperature in resno ogrozila zdravje prebivalstva.

Evropa v rdečih številkah. Po temperaturah.
Evropa v rdečih številkah. Po temperaturah.
FOTO: Windy

Francija

Francija je od začetka tedna v primežu vročinskega vala, francoska meteorološka služba Meteo France je za danes razglasila rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v več kot tretjini departmajev, kar je največ doslej, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Hudi vročini je tako izpostavljenih okoli 53,5 milijona ljudi. Premier Sébastien Lecornu je zjutraj sklical izredni sestanek z ministrsko ekipo.

Zaradi visokih temperatur so francoske oblasti v preteklih dneh odpovedale več deset železniških povezav, ponekod po državi so prekinili pouk.

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Visoke temperature bodo v Franciji vztrajale tudi v ponedeljek, ko je napovedanih do 42 stopinj Celzija. Povprečna temperatura na ravni države bi lahko dosegla rekordno vrednost.

Španija in Portugalska

Oranžna in rdeča opozorila veljajo tudi v Španiji, kjer bo po napovedih najtopleje v ponedeljek in torek s temperaturami okoli 40 stopinj Celzija. Še kakšno več napovedujejo za Majorko, Menorko, Ibizo in Formentero. Lokalno bi se lahko ogrelo celo do 44 stopinj Celzija.

Portugalci medtem najhujšo vročino pričakujejo v torek in sredo. Termometri bi lahko pokazali vse do 42 stopinj Celzija.

Velika Britanija

Vroče je tudi na Otoku, kjer za še večji občutek vročine skrbi visoka vlažnost. V Angliji se pripravljajo tudi na tropske noči, saj temperature tudi ponoči ne bodo padle pod 20 stopinj Celzija, poroča SkyNews.

Vročino pričakujejo tudi v Nemčiji, prav tako s tropskimi nočmi. Najtopleje bo v sredo, napovedujejo njihovi vremenoslovci. Uradna opozorila zaradi vročine v več zveznih deželah veljajo od četrtka od 11. do 19. ure.

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devlon
21. 06. 2026 11.55
super..ljubitelji poletja, ki imajo tolk cez zimo povedat, sedaj neznansko uzivajo..v krematoriju bo višek njihovega zadovoljstva
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0 0
Hudi časi
21. 06. 2026 11.44
Še dobro, da smo v dolgoletnem povprečju.
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