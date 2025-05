Pri nas nevihte, v Španiji 'vročinski val': temperature nad 40 stopinj

Španski meteorologi v tem tednu napovedujejo neobičajno visoke temperature, ki bolj spominjajo na julij oz. avgust kot pa zadnji teden maja.

Čeprav še niso izpolnjeni pogoji za 'uradni' vročinski val, španska državna meteorološka agencija (AEMET) napoveduje temperature, ki bodo za 10 stopinj višje od običajnih za ta letni čas.

Že danes se bo v Cordobi in Sevilli ogrelo do 37 stopinj Celzija, še višje temperature pa se obetajo v četrtek in petek.

Visoke temperature so posledica dveh meteoroloških pojavov. Prvi je anticiklon s središčem nad Azori, ki se trenutno razteza nad celotnim Iberskim polotokom in Balearskimi otoki, dodaten dvig temperatur pa bo povzročila še subtropska zračna masa, ki se iz smeri Afrike pomika proti Španiji.