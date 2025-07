Jug Evrope v primežu vročine, v Apuliji naj bi umrle štiri osebe

Nov vročinski val je zajel Sredozemlje. Vremenoslovci svarijo, da bi se živo srebro na Siciliji danes lahko povzpelo tudi do 44 stopinj Celzija. V Apuliji naj bi vročina terjala že pet življenj, opozorilo pred vročino so izdali tudi na Cipru, grške oblasti pa občasno zapirajo slavno atensko Akropolo.

Evropo znova pestijo visoke temperature. Na jugu Italije bi termometri tudi danes lahko pokazali krepko nad 40, na Siciliji celo do 44 stopinj Celzija, poroča časnik Bloomberg. Zahodno od mesta Catania so že včeraj zabeležili 45,2 stopinje Celzija. Na plažah Salenta na jugu italijanske dežele Apulija je v samo 24 urah umrlo pet ljudi, domnevno zaradi obolenj, povezanih z vročino. Smrti so zabeležili v ponedeljek in torek. Med žrtvami so večinoma starejši, pa tudi 19-letnica iz Moldavije.

Pred vnovičnim vročinskim valom – napovedane temperature bi lahko dosegle več kot 40 stopinj Celzija – svarijo tudi na Cipru. Ciprska meteorološka služba je zato že izdala izredno opozorilo pred vročino. Temperature v notranjosti države bodo po njihovih napovedih namreč presegle 41 stopinj Celzija, kar bo povzročilo "zadušljivo vročino", poroča euronews. Na južni, vzhodni in severni obali bo okoli 35, na zahodu in v višje ležečih predelih pa največ 33 stopinj Celzija. Sprva bo pihal rahel veter spremenljivih smeri, kasneje se bo okrepil, morje bo razburkano. Živo srebro na termometrih se bo do petka še naprej vzpenjalo, nakar naj bi vročinski val nekoliko popustil.

Ciprska civilna zaščita je prebivalcem in turistom tako že izdala nekaj priporočil za zmanjšanje tveganj in negativnih posledic hude vročine. Ljudem svetujejo, naj se izogibajo nepotrebnim potovanjem in težkemu fizičnemu delu, sončenju, dolgotrajni hoji ali teku ter gneči na javnih krajih, kjer ni sence. Priporočajo nošenje hladnih, udobnih in svetlih oblačil, glavo naj si zaščitijo s pokrivalom in nadenejo kakovostna sončna očala. Prav tako svetujejo uživanje manjših, lahkih obrokov, bogatih s sadjem in zelenjavo ter z nizko vrednostjo maščob, pitje vode oziroma sadnih in zelenjavnih sokov ter izogibanje alkoholnim pijačam. Izogibajo naj se nenadnim spremembam temperature in po možnosti uporabljajo umetno prezračevanje (ventilatorje) ali klimatske naprave. V kolikor se pojavijo zdravstvene težave, ciprska civilna zaščita priporoča posvet z zdravnikom. Prebivalcem Cipra še svetujejo, naj skrbijo za sorodnike in druge bližnje, ki so starejši ali še posebej ranljivi za vročino.

Grčija zapira Akropolo, delavcem naroča, naj odložijo orodje

Tudi Grčijo pesti vročinski val – že tretji v tem poletju. Tamkajšnja vlada je delavce na prostem ob tem pozvala, naj med najhujšo popoldansko vročino prekinejo delo in odložijo orodje. Prebivalcem in turistom svetujejo, naj poiščejo senco ter se izogibajo vročini in gneči, saj bodo temperature v mnogih regijah presegle 40 stopinj Celzija. Zaradi vročine bo tudi danes med poldnevom in 17. uro zaprta znamenita atenska Akropola. Grško ministrstvo za delo zaposlenim s kroničnimi zdravstvenimi težavami svetuje, naj v prihodnjih dneh – če se le da – delajo od doma. Kurirjem, dostavljalcem hrane in gradbenikom v Atenah pa priporočajo, da si v času največje pripeke za par ur vzamejo odmor.

Grško ministrstvo za podnebne krize in civilno zaščito je opozorilo, da bodo temperature dosegle vrhunec do petka, v nekaterih regijah bodo dosegle 43 stopinj Celzija. V osrednji Makedoniji bo po napovedih 42, v Atenah pa 40 stopinj Celzija. Na vzhodnih Egejskih otokih naj bi temperature prav tako dosegle 40 stopinj Celzija. Gasilske službe in oblasti so v pripravljenosti. Visoke temperature so sicer minule dni že krive za več požarov v naravi – tudi v Albaniji, Španiji in na jugu Francije.

