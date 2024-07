Vročinski val na Zahodnem Balkanu ne popušča, divjajo požari

V Severni Makedoniji, kjer temperature že več dni presegajo 40 stopinj Celzija, so zaradi gozdnih požarov v nedeljo za 30 dni razglasili krizne razmere. Vlada je odobrila tudi vključitev policije in vojske v gašenje.

Huda vročina še vedno pesti tudi Hrvaško in druge države v regiji. Hrvaški hidrometeorološki zavod (DHMZ) je za danes zaradi visokih temperatur izdal rdeče vremensko opozorilo za vzhod države in obalo, za torek pa za celotno državo z izjemo gospiške regije. Danes se bo živo srebro ponekod povzpelo do 37 stopinj Celzija, v torek pa do 38.

Še vedno se segreva tudi morje ob Jadranski obali. V Pulju je imelo zjutraj blizu 29 stopinj, Malo jezero na Mljetu pa skoraj 31. V Splitu so izmerili skoraj 27 stopinj, v Dubrovniku pa še stopinjo več. Najhladnejše je bilo s 25 stopinjami morje v Šibeniku.

V BiH bo danes tako kot minule dni najbolj vroče na jugu države, kjer bodo temperature dosegle do 41 stopinj Celzija. Drugod se bodo gibale med 32 in 38 stopinjami, napoveduje hidrometeorološki zavod Federacije BiH.

V Srbiji rdeče vremensko opozorilo velja za vso državo, v Beogradu pa so že zjutraj izmerili 31 stopinj. Temperature se bodo čez dan gibale med 35 in 40 stopinjami Celzija, večina urbanih središč pa se bo tudi naslednje dni spopadala s tropskimi nočmi.