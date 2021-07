Vročinski val prizadel tudi ZDA, umrlo že 200 ljudi

"Ta ogromni skok števila smrtnih žrtev zaradi vročine je tragičen. Marsikdo si ni mislil, da se bo kaj takega zgodilo na severozahodu Tihega oceana, kjer je podnebje večinoma zmerno," je v izjavi dejal Scott Lindquist z zdravstvenega ministrstva v Washingtonu. "Toda podnebje se spreminja. To dokazujejo ti dramatični vremenski dogodki, večje poplave, zgodovinski gozdni požari in tako naprej."

Podatki iz zvezne države Washington so še posebej osupljivi glede na zgodovinski kontekst. Leto prej, med sredino junija in koncem avgusta, je v Washingtonu zaradi vročine umrlo sedem ljudi. Če pogledamo daljše obdobje, ugotovimo, da je med letoma 2015 in 2020 v državi Washington umrlo 39 ljudi. Letos je tako v nekaj mesecih umrlo skoraj dvakrat toliko ljudi kot v zadnjih petih letih skupaj.

Ponekod temperature presegle 46 stopinj Celzija

Vročinski val, ki je prizadel tudi zahodno Kanado, naj bi v Britanski Kolumbiji ubil že okoli 500 ljudi. Zaradi hude vročine se je vnelo tudi na stotine gozdnih požarov, ki situacijo v provinci le še otežujejo.

Med vročinskim valom so temperature v številnih krajih podrle rekorde; ponekod so presegle celo 46 stopinj Celzija. Kanadski vremenoslovci so pojasnili, da sta takšne razmere spodbudila dva tlačna sistema. "Pacifiški severozahod se je ujel v regijo, od koder poročajo o zelo toplih, pravzaprav vročih temperaturah. Oblačnost je zelo nizka, temperature pa visoke ostajajo tudi čez noč," je dejal Richard Bann, meteorolog pri nacionalnem vremenskem centru, poroča The Guardian.

Nova analiza kaže, da bi bil ta smrtonosni vročinski val "praktično nemogoč brez podnebnih sprememb, ki jih povzroča človek", še poroča The Guardian. Raziskovalci, ki stojijo za študijo World Weather Attribution (ta sicer še ni strokovno pregledana, a se opira na strokovno preverjeno metodologijo), pravijo, da so "temperature tako ekstremne, da so daleč od območja zgodovinsko običajnih temperatur."