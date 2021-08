Vročinski val Špancem prinesel tudi visoke cene elektrike

Vročinski val, ki je v nekaterih delih Španije živo srebro dvignil do 47 stopinj Celzija, je prek uporabe klimatskih naprav pripeljal do poskoka v rabi električne energije, posledično pa so se zvišale tudi cene. Te so že tako visoke zaradi globalnega pomanjkanja zemeljskega plina.

Po ocenah potrošniške organizacije Facua lahko Španci avgusta pričakujejo najvišje račune za elektriko v zgodovini. Povprečen račun bo znašal 92 evrov, kar je 44 odstotkov več kot avgusta 2020, ocenjujejo strokovnjaki Facue.

Španska vlada socialističnega predsednika Pedra Sancheza je julija začasno že znižala davek na dodano vrednost za elektriko z 21 na 10 odstotkov, a rast cen te odpustke občutno prekaša. To med drugim razburja koalicijsko partnerico Podemos, katere ministrica za delo Yolanda Diaz je ta teden poudarila, da mora vlada poseči na trg električne energije in regulirati cene.

"Vse to je posledica privatizacije v sektorju električne energije," je prepričana. S tem je namreč nastal oligopol, ta pa omogoča zviševanje cen vsako leto.

Bo vlada omejila najvišje cene električne energije?

Po ugotovitvah evropskega statističnega urada Eurostat je imela Španija leta 2020 peto najvišjo ceno električne energije za gospodinjstva v EU - pred njo so bile Nemčija, Danska, Belgija in Irska. Država je močno odvisna od zemeljskega plina, medtem ko se njena soseda Francija denimo precej bolj naslanja na jedrsko energijo.

Podemos tako od vlade zahteva odlok, ki bi določil najvišje cene električne energije, kar socialisti zavračajo, tudi zaradi evropske zakonodaje. Podemos zato grozi tudi s protesti.

Ministrica za ekološki prehod Teresa Ribera iz vrst socialistov je že pozvala Bruselj k spremembi sistema oblikovanja cen električne energije v EU, kar je unija zavrnila. Predlagala pa je tudi ustanovitev javnega podjetja za upravljanje s hidroelektrarnami v državi, kar bo sicer možno le, ko se iztečejo aktualne koncesijske pogodbe.

Podemos in potrošniške organizacije so se zavzeli tudi za trajno znižanje davka na cene elektrike. Sanchezova vlada pa je ta mesec do oktobra že podaljšala prepoved odklopa elektrike potrošnikom, ki ne uspejo plačevati računov.