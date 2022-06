Vročinski val v Evropi: Italija v izredne razmere zaradi suše

V nekaterih območjih Italije je po ocenah tamkajšnjih kmetijskih strokovnjakov pridelek manjši za polovico. Prizadeta je tudi mlekarska industrija. Zaradi neobičajne vročine in pomanjkanja krme italijanske krave proizvedejo do 10 odstotkov manj mleka.

Vroče je tudi v Španiji in Franciji. Visoke temperature ob koncu tedna so prinesle vrhunec junijskega vročinskega vala, kar je sicer v skladu z napovedmi znanstvenikov, da se bodo takšni pojavi zaradi globalnega segrevanja dogajali prej kot običajno.

V priljubljenem francoskem obmorskem letovišču Biarritz na jugozahodu države so v soboto popoldne zabeležili najvišjo temperaturo doslej, in sicer 42,9 stopinje Celzija. Za Španijo so za danes v nekaterih delih države napovedane temperature, ki bodo presegle 40 stopinj Celzija. Najvišje naj bi bile v Zaragozi, kjer pričakujejo, da se bo živo srebro povzpelo do 43 stopinj Celzija.