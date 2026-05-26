Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Padel nov rekord: v Londonu najtoplejši majski dan v zgodovini

London/Pariz/Madrid/Rim, 26. 05. 2026 18.12 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
Vročina v Londonu

O visokih temperaturah poročajo tudi iz Velike Britanije, Irske, Francije, Madžarske, Španije in Italije. Takšne temperature so posledica toplega zraka iz severne Afrike, ki se zaradi sistema visokega zračnega tlaka zadržuje zlasti nad zahodom Evrope.

Potem ko je britanska vremenska agencija Met Office že v ponedeljek na jugozahodu Londona zabeležila najtoplejši majski dan, odkar izvajajo meritve, je danes na družbenem omrežju X poročala o novem majskem vročinskem rekordu. V bližini Londona so namreč izmerili 35 stopinj Celzija. Pred ponedeljkovim rekordom je bila najvišja v maju izmerjena temperatura, 32,8 stopinje Celzija, navaja Met Office.

Pred objavo podatka o današnjem rekordu je Met Office sporočil, da bi bile temperature, kakršnim so te dni priča na Otoku, izjemne celo za sredino poletja, kaj šele za maj. Znižanje temperatur pričakujejo proti koncu tedna.

V noči na torek v londonskem predmestju Kenley temperatura ni padla pod 21,3 stopinje Celzija. Minula noč je tako bila najtoplejša noč v maju, odkar izvajajo meritve. Meteorolog britanske agencije Met Office je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da je porast ekstremnih temperatur "dober pokazatelj podnebnih sprememb" in da bodo takšne temperature verjetno postale nova normalnost.

Kopališča v Veliki Britaniji so že polna obiskovalcev.
Kopališča v Veliki Britaniji so že polna obiskovalcev.
FOTO: Profimedia

Irska agencija za vreme Met Eireann je danes za več delov države izdala rumeno opozorilo zaradi vročine, saj ponekod pričakujejo temperature do 30 stopinj Celzija. V ponedeljek so na dveh vremenskih postajah na Irskem, in sicer v Killarneyju in Clonmelu, izmerili rekordnih 28,8 stopinje Celzija. Prejšnji majski rekord po navedbah AFP sega še v leto 1997.

V Franciji sedem smrtnih žrtev

Tudi Francozi so v ponedeljek izmerili najtoplejši dan v maju, odkar opravljajo meritve. Francoski premier Sebastien Lecornu se bo v četrtek sestal s pristojnimi ministri, da bi državo pripravili na vročinski val, poroča AFP.

Tiskovna predstavnica francoske vlade je za televizijo TF1 dejala, da je v povezavi z vročinskim valom umrlo že sedem oseb. Od tega se je pet ljudi utopilo, saj so mnogi osvežitev iskali na plažah ter v rekah in jezerih, dve osebi pa sta v ponedeljek umrli na športnih dogodkih.

Vročina v Franciji
Vročina v Franciji
FOTO: Profimedia

Za osem departmajev na zahodu Francije velja oranžno opozorilo zaradi vročine, pri čemer vremenarji pričakujejo temperature do 36 stopinj Celzija.

Madžarska agencija za vreme HungaroMet je danes na svoji spletni strani objavila podatek, da so v Budimpešti v ponedeljek izmerili vročinski rekord za maj, in sicer 32,2 stopinje Celzija, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

V italijanski zahodni regiji Lacij, kamor sodi tudi prestolnica Rim, so v ponedeljek zaradi visokih temperatur uvedli ukrepe, ki omejujejo delo na prostem.

Tudi Španijo so zajele temperature nad 30 stopinj Celzija, a te za konec maja tam niso nenavadno visoke.

vročina evropa

Češka policija zaradi suma drog pridržala in nato izpustila ruskega škofa

24ur.com Evropa v primežu vročine, temperature tudi do 47 stopinj Celzija
24ur.com Temperaturni preobrat: po arktičnem mrazu prihaja afriška vročina
24ur.com Padajo temperaturni rekordi, ugasnila tudi življenja
24ur.com Prihaja vroč afriški zrak: pred nami daljše obdobje vročine
24ur.com Evropa se duši: na Iberskem polotoku več kot tisoč mrtvih
24ur.com Rekordi, ki jih poganjajo podnebne spremembe
24ur.com Po Evropi zvonijo alarmi: temperature ponekod tudi do 41 stopinj Celzija
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tako lepa je hči legendarnega nogometnega trenerja
Takšne so mame, rojene v znamenju dvojčka
Takšne so mame, rojene v znamenju dvojčka
Kako izbrati darilo za vzgojiteljico, ki ga bo zares vesela
Kako izbrati darilo za vzgojiteljico, ki ga bo zares vesela
Najmlajši članici jordanske kraljeve družine osvojili srca javnosti
Najmlajši članici jordanske kraljeve družine osvojili srca javnosti
zadovoljna
Portal
Ljubici prekipelo: ni želel plačati najemnine, zato ga je zapustila
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, ovne bo presenetil iskren pogovor
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, ovne bo presenetil iskren pogovor
Kdo bo nocoj zapustil Kmetijo?
Kdo bo nocoj zapustil Kmetijo?
Hrvaška pevka v čipkasti obleki ukradla vse poglede
Hrvaška pevka v čipkasti obleki ukradla vse poglede
vizita
Portal
Kaj se zgodi z jetri, če se občasno napijete?
Prelomni dosežek za slovensko kardiologijo
Prelomni dosežek za slovensko kardiologijo
To živilo tiho uničuje spomin, kaže obsežen pregled raziskav
To živilo tiho uničuje spomin, kaže obsežen pregled raziskav
Vam zmanjka sape, ko hodite po stopnicah? Zdravniki razkrivajo, kdaj je to opozorilni znak
Vam zmanjka sape, ko hodite po stopnicah? Zdravniki razkrivajo, kdaj je to opozorilni znak
cekin
Portal
Preverili smo cene na ljubljanski tržnici: toliko boste plačali za sadje in zelenjavo
V petek bodo pokojnine morda zamujale
V petek bodo pokojnine morda zamujale
Koliko tehnološki velikani zaslužijo na vaš račun?
Koliko tehnološki velikani zaslužijo na vaš račun?
Poklici, ki danes prinašajo največ denarja
Poklici, ki danes prinašajo največ denarja
moskisvet
Portal
Ste preverili veljavnost e-vinjete? Dars opozarja na junijski rok
Katerim destinacijam se letos raje izogniti?
Katerim destinacijam se letos raje izogniti?
Umrla legenda slovenskega rokometa
Umrla legenda slovenskega rokometa
Tako ne smete prati avtomobila: najpogostejša napaka, ki uniči lak
Tako ne smete prati avtomobila: najpogostejša napaka, ki uniči lak
dominvrt
Portal
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Kako narediti balkon varen za mačko?
Kako narediti balkon varen za mačko?
Nevihta lahko v nekaj minutah uniči vaš vrt – tako ga pravočasno zaščitite
Nevihta lahko v nekaj minutah uniči vaš vrt – tako ga pravočasno zaščitite
Skrita nevarnost v kuhinji: Znaki, da potrebujete novo kuhinjsko lopatico
Skrita nevarnost v kuhinji: Znaki, da potrebujete novo kuhinjsko lopatico
okusno
Portal
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
voyo
Portal
Dekle iz doline
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725