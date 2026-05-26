Padel nov rekord: v Londonu najtoplejši majski dan v zgodovini

Potem ko je britanska vremenska agencija Met Office že v ponedeljek na jugozahodu Londona zabeležila najtoplejši majski dan, odkar izvajajo meritve, je danes na družbenem omrežju X poročala o novem majskem vročinskem rekordu. V bližini Londona so namreč izmerili 35 stopinj Celzija. Pred ponedeljkovim rekordom je bila najvišja v maju izmerjena temperatura, 32,8 stopinje Celzija, navaja Met Office. Pred objavo podatka o današnjem rekordu je Met Office sporočil, da bi bile temperature, kakršnim so te dni priča na Otoku, izjemne celo za sredino poletja, kaj šele za maj. Znižanje temperatur pričakujejo proti koncu tedna. V noči na torek v londonskem predmestju Kenley temperatura ni padla pod 21,3 stopinje Celzija. Minula noč je tako bila najtoplejša noč v maju, odkar izvajajo meritve. Meteorolog britanske agencije Met Office je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da je porast ekstremnih temperatur "dober pokazatelj podnebnih sprememb" in da bodo takšne temperature verjetno postale nova normalnost.

Kopališča v Veliki Britaniji so že polna obiskovalcev. FOTO: Profimedia

Irska agencija za vreme Met Eireann je danes za več delov države izdala rumeno opozorilo zaradi vročine, saj ponekod pričakujejo temperature do 30 stopinj Celzija. V ponedeljek so na dveh vremenskih postajah na Irskem, in sicer v Killarneyju in Clonmelu, izmerili rekordnih 28,8 stopinje Celzija. Prejšnji majski rekord po navedbah AFP sega še v leto 1997.

V Franciji sedem smrtnih žrtev

Tudi Francozi so v ponedeljek izmerili najtoplejši dan v maju, odkar opravljajo meritve. Francoski premier Sebastien Lecornu se bo v četrtek sestal s pristojnimi ministri, da bi državo pripravili na vročinski val, poroča AFP. Tiskovna predstavnica francoske vlade je za televizijo TF1 dejala, da je v povezavi z vročinskim valom umrlo že sedem oseb. Od tega se je pet ljudi utopilo, saj so mnogi osvežitev iskali na plažah ter v rekah in jezerih, dve osebi pa sta v ponedeljek umrli na športnih dogodkih.

Vročina v Franciji FOTO: Profimedia