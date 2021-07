Vročinski val v Kanadi: udari strel zanetili več kot 130 požarov

V petek so oblasti v Britanski Kolumbiji poročale o 136 aktivnih požarih, ki so posledica več kot 12.000 udarov strel. Več sto ljudi so opozorili, naj se pripravijo na morebitno evakuacijo. Zaradi požarov je zaprtih več glavnih cest.

Z obrambnega ministrstva so sporočili, da so na pomoč gasilcem, ki se borijo s požari v Britanski Kolumbiji, napotili vojaška letala in helikopterje.

Minister za javno varnost Bill Blair je dejal, da imajo požari uničujoč vpliv na Britansko Kolumbijo. "Ti požari nam sporočajo, da nas čaka še dolgo in zahtevno poletje," je ocenil.

Mesto Lytton, ki je v preteklem tednu več zaporednih dni beležilo vročinske rekorde, je medtem požar povsem uničil.

Ogenj je 250 prebivalcev mesta, ki je od Vancouvra oddaljen okoli 250 kilometrov, prisilil v hitro evakuacijo. "V 15 minutah je ogenj pogoltnil celotno mesto," je dejal župan Jan Polderman za BBC. V torek so v Lyttonu namerili kar 49,6 stopinje Celzija, kar je nov kanadski rekord.