Vročinski val v Rusiji prinesel invazijo kobilic in obsežne gozdne požare

Dele Rusije, Belorusije in Ukrajine je zajel prvi letošnji vročinski val. Živo srebro je preseglo 30 stopinj, temperature so kar osem stopinj višje od junijskega povprečja. Moskovčani so napolnili parke in kopališča ob reki in povsem pozabili na ukrepe proti epidemiji koronavirusa. Na jugu Rusije je neobičajna vročina povzročila invazijo kobilic, drugod pa divjajo obsežni gozdni požari. Pripravite se na peklensko poletje, opozarjajo ruski vremenoslovci