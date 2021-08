Vročinski val v živalskem vrtu: živali hladijo kar s sladoledom

V vročinskem valu ohladitve ne potrebujejo le ljudje, temveč tudi živali. Kot vsako leto so tudi letos otroci, ki so se udeležili kampa živalskega vrta v Madridu, živalim pripravili ohladitev. Otroci za živali v Aquariumu enkrat tedensko pripravijo sladoled. S tem jim pomagajo preživeti visoke temperature in daljše vročinske valove. Sladoledi so poleg ohladitve namenjeni tudi obogatitvi njihovega jedilnika, zato z njim hranijo vse živali, tudi lemurje, gorile, medvede, vodne leve in pande.