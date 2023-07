Vročinski val zajel 150 milijonov ljudi v ZDA, Biden napovedal krepitev ukrepov

Nacionalna vremenska služba ZDA je izdala opozorila pred hudo vročino za območje države, kjer biva 45 odstotkov prebivalstva oziroma več kot 150 milijonov ljudi. Vročinski val na jugozahodu ZDA se medtem nadaljuje, vročina pa se bo razširila tudi proti vzhodu. Ameriški predsednik Joe Biden je ob tem napovedal krepitev ukrepov za spopadanje z rekordno vročino.

V mestu New York je župan Eric Adams opozoril prebivalce, naj bodo previdni. "Vročina ubija," je sporočil in opozoril, da je to zaradi pomanjkanja klimatskih naprav kot posledice dohodkovne neenakosti še posebej resnično za temnopolte prebivalce mesta. Zaradi tega v New Yorku, kakor tudi v drugih mestih severovzhoda ZDA odpirajo hladilne centre, poročajo ameriški mediji.

icon-expand Vročinski val v Phoenixu, ZDA FOTO: AP

Vročinski val ne bo osamljen podnebni dogodek, saj se bo New York vse pogosteje srečeval z ekstremnimi vremenskimi razmerami, je dejal župan. "To je res podnebna katastrofa, ki jo iz prve roke vidimo po vsem svetu," je dodal Adams. Marsikje ob hudi vročini pričakujejo tudi nenadna močna neurja. V Phoenixu v Arizoni se medtem nadaljuje rekordno dolg niz dni s temperaturami nad 43 stopinj Celzija. Tudi čez noč se tam temperature do sinoči niso spustile pod 32 stopinj Celzija. Biden je napovedal ukrepe za spopadanje z rekordno vročino Ameriški predsednik Joe Biden je v Washingtonu sprejel županjo Phoenixa Kate Gallego in župana San Antonia Rona Nirenberga, da bi se seznanil s posledicami aktualnega vročinskega vala na jugozahodu ZDA in ob tem napovedal krepitev ukrepov za spopadanje z rekordno vročino, so sporočili iz Bele hiše. Biden je med drugim ministrstvu za delo naročil, naj okrepi inšpekcijski nadzor in izdaja opozorila o nevarnosti zaradi vročine ter okrepi izvajanje predpisov za zaščito delavcev pred ekstremno vročino.

icon-expand Ameriški predsednik Joe Biden FOTO: AP

Vročina je v ZDA že vrsto let najpogostejši vzrok smrti, povezanih z vremenom. Vsako leto zaradi nje tam umre več kot 600 ljudi. Delavci, vključno s kmetijskimi delavci, gasilci in gradbenimi delavci, so nesorazmerno bolj prizadeti od ostalega prebivalstva. Nacionalna uprava za oceane in ozračje (NOAA) bo dobila sedem milijonov dolarjev za izboljšanje vremenskih napovedi, v sodelovanju z univerzami in drugimi ustanovami pa bo ustanovila nov konzorcij za zbiranje in obdelavo podatkov. Ministrstvo za notranje zadeve bo dobilo 152 milijonov dolarjev za povečanje zmogljivosti skladiščenja vode in odpornosti na podnebne spremembe v zveznih državah Kalifornija, Kolorado in Washington, kjer vlada huda suša.

icon-expand Vročinski val v ZDA FOTO: AP