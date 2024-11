Vrstijo se obsodbe nasilja: 'V Evropi ne sme biti prostora za antisemitizem'

Nemški kancler Olaf Scholz je nasilje označil za nedopustno. "Kdor napada Jude, napada vse nas. Judje se morajo v Evropi počutiti varno," je zapisal na omrežju X. Tudi zunanja ministrica Annalena Baerbock je nasilje označila za grozno in sramotno. "Izbruh takšnega nasilja nad Judi presega vse meje. Za to ni nobenega opravičila. Judje morajo biti v Evropi varni," je dodala.

Na incident se je odzvalo tudi palestinsko ministrstvo za zunanje zadeve, ki je obsodilo protiarabsko skandiranje in napad na palestinsko zastavo v Amsterdamu. Ob tem je nizozemsko vlado pozvalo, naj incident razišče ter zaščiti Palestince in Arabce, ki živijo na Nizozemskem, poroča BBC.

V spopadih, ki so izbruhnili v četrtek po nogometni tekmi med Ajaxom in Maccabijem iz Tel Aviva, je po podatkih amsterdamske policije v bolnišnici pet poškodovanih, policija pa je 62 ljudi aretirala.

Schoof je obsodil "popolnoma nesprejemljive antisemitske napade na Izraelce". Urad izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja pa je ob obsodbi spopadov napovedal, da bo poslal dve letali za evakuacijo izraelskih navijačev. Spopade je ostro obsodil tudi izraelski predsednik Jicak Hercog, ki je dejal, da spominjajo na napad Hamasa 7. oktobra lani. Slednji je opravil pogovor z nizozemskim kraljem Viljem-Aleksandrom, ki je dejal, da si ne smemo zatiskati oči pred antisemitizmom.

Golob obsodil nedopustno nasilje v Amsterdamu

Tudi Premier Robert Golob je danes obsodil nasilje med propalestinskimi demonstranti in izraelskimi navijači. "Obsojam vsako nasilje in izražam sočustvovanje z vsemi žrtvami," je dejal premier ob robu neformalnega zasedanja voditeljev EU v Budimpešti. "Vsako nasilje je nedopustno. To, kar lahko v tem trenutku rečem, je samo to, da se mora ta vojna končati čim prej, sicer se bojim, da bo takih nekontroliranih dogodkov v bodoče samo še več," je dejal Golob in tako nemire povezal s trajajočo vojno v Gazi.

Pri tem Golob priznava, da je na eni strani "nekontrolirano civilno prebivalstvo, kar je res težko predvideti, na drugi strani imamo pa državo in država ima vedno bistveno večjo odgovornost, kot jo imajo posamezniki".