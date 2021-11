Vrtec v Mehiki zaradi loterijskega zadetka tarča oborožene tolpe

V vasici so se dobitka sprva izjemno razveselili. A kmalu za tem, ko so v javnost prišli podatki o dobitnikih loterijskega zadetka, so starši omenjenega vrtca dobili prve grožnje lokalne oborožene tolpe Los Petules. Od njih so zahtevali, da jim predajo denar, s katerim nameravajo kupiti še več orožja, zato da napadejo rivalsko tolpo iz sosednje vasi.

Seznam 100 dobitnikov loterijskega denarja so lani septembra objavili v mehiškem časopisu. Med njimi je bil tudi majhen vrtec v vasici Ocosingo, kjer živijo staroselci. Prejeli so kar 20 milijonov pesov (837.000 evrov) loterijskega denarja.

Mehiška vlada je lani organizirala igro na srečo, da bi s prodajo srečk zbrala sredstva za bolnišnično opremo. Nek anonimni dobrotnik je kupil večjo količino srečk, a se je odpovedal zadetku in izrazil željo, da ga razdelijo revnim šolam in vrtcem po državi.

Starši so jih zavrnili in namesto tega del denarja porabili za popravilo strehe vrtca. Grožnje in nasilje so se letos začele še stopnjevati, ko so se starši odločili, da bodo preostalih 14 milijonov pesov (585.000 evrov) porabili za izboljšave v vasici.

Šlo je celo tako daleč, da so marca enega očeta ustrelili. Prejšnji mesec pa naj bi napadli ženske in otroke v vasi, kar je bil povod, da je okoli 28 družin zbežalo iz vasi. Družine pravijo, da so bili prisiljeni, da zapustijo vas in da so zdaj brezdomci.

Eden od staršev je po poročanju BBC dejal, da je skupnost izgubila živino, domove, hladilnike, pridelke in piščance.

Družine so o grožnjah in nasilju obvestile lokalne oblasti, vendar jim te dokler je tolpa oborožena in delujoča, ne morejo pomagati.