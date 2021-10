Ker se ni nehala pritoževati zaradi razgleda, je ženi zgradil vrtljivo hišo

"Utrudilo me je poslušanje njenih pritožb in nenehno preurejanje družinske hiše, zato sem ji rekel, da ji bom postavil hišo, ki jo bo lahko vrtela, kot bo želela," 72-letnik pojasnjuje novinarjem pred zeleno hišo, ki privablja radovedne poglede.

Stoji na ravnici v Srbcu, med Gradiško in Dervento, ob meji s Hrvaško, obkrožajo pa jo koruzna polja in rodovitna zemljišča na eni strani ter gozdiček in reka na drugi.

"Ko sem gradil hišo, je žena rekla, da si želi spalnico, ki gleda proti cesti in vzhodu, da bi jo lahko že zjutraj obsijalo sonce. Dnevna soba je bila na drugi strani. Potem se je tega naveličala, govorila je, da se počuti kot v kletki. Hotela je videti, kdo je na cesti in kdo prihaja na dvorišče," Kusić pripoveduje, kako je menjal razporeditev prostorov in zidal predelne stene, kar mu je vzelo veliko časa in energije.

Polni obrat v 24 urah ali 22 sekundah

Nato je pomislil na izumitelja Nikolo Teslo in Mihajla Pupina, njegovo revno poreklo brez možnosti dobrega izobraževanja pa ga je prisililo, da najde načine, kako nekaj ustvari sam, pripoveduje. Vrtljivo hišo je projektiral sam, brez formalnega znanja, ki bi mu pomagalo pri gradnji.