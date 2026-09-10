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Vrtovec na srečanju z Daganom: 'Z Izraelom delimo skupne vrednote'

Ljubljana, 10. 09. 2026 09.31 pred 1 uro 2 min branja 50

Avtor:
STA
Jernej Vrtovec

Podpredsednik vlade Jernej Vrtovec se je v Ljubljani srečal s predsednikom Regionalnega sveta Samarije Josijem Daganom, so poročali judovski in izraelski mediji. Po njihovih navedbah je Vrtovec izrazil solidarnost s Samarijo, kot Izrael imenuje severni del zasedenega Zahodnega brega.

V članku judovskega spletnega medija VINnews s sedežem v ZDA je objavljen videoposnetek izjave Dagana in Vrtovca po njunem srečanju. Minister za infrastrukturo iz vrst koalicijske NSi Vrtovec se je na posnetku zahvalil za obisk in v angleščini dejal: "Delimo skupne vrednote, te naše vrednote moramo braniti in prepričan sem, da bomo to skupaj dosegli."

Nato je dodal, da so v NSi solidarni s Samarijo ter, kot je slišati na posnetku, dejal: "In prav tako želimo reči, da bo Samarija morala biti suverenost." Medij je sicer v članku izjavo Vrtovca interpretiral tako, da bi Samarija morala biti pod izraelsko suverenostjo, pri čemer se je skliceval na izjave, ki jih je objavil Regionalni svet Samarije, ki predstavlja izraelske naselbine na severu Zahodnega brega.

Yossi Dagan
Yossi Dagan
FOTO: AP

STA je pri NSi v sredo želela preveriti točnost navedb medija VINnews, o čem sta govorila sogovornika in kaj je Vrtovec izjavil glede Zahodnega brega, vendar v stranki do danes še niso odgovorili na vprašanja.

O Vrtovčevem srečanju z Daganom so v torek poročali tudi nekateri izraelski mediji (Jfeed, Ynet, Israel National News), pri čemer so izpostavili, da sta se srečala na dan, ko je Združeno kraljestvo napovedalo nove sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu. Te naselbine so sicer po mednarodnem pravu nezakonite.

Mediji so prav tako poročali o avgustovski slovenski blokadi skupne izjave Evropske unije, v kateri bi obsodili širjenje izraelskih naselbin na Zahodnem bregu.

Dagan je po navedbah VINnews dejal: "Judeja in Samarija sta obrambna ščita države Izrael in sta strateško pomembni za varnost celotnega zahodnega sveta."

Medij je navedel, da se je Dagan že prej v Ljubljani srečal z Janšo, ko je Slovenija odpravila nekatere ukrepe prejšnje vlade in zavzela bolj naklonjeno držo do Izraela.

Vrtovec naj bi na srečanju z Daganom izrazil upanje, da bo delegacija stranke NSi s predstavniki ministrstva še decembra obiskala Izrael, vključno s Samarijo. Spletni medij Necenzurirano je ob sklicevanju na izraelske medije konec avgusta poročal, da se je Dagan letos v Sloveniji z Janšo srečal najmanj dvakrat.

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KOMENTARJI50

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suleol
10. 09. 2026 11.06
bolj kot s palestinci
Odgovori
0 0
PARTIZAN PEPE
10. 09. 2026 11.02
Skupne ja....naci izcedek zase govori.
Odgovori
+3
4 1
Slovenska pomlad
10. 09. 2026 11.01
Ti nas ne predstavljajo
Odgovori
+5
6 1
Delorean1973
10. 09. 2026 10.59
Prosim, da v bodoče to rečeš izključno zase osebno. Jaz jih ne delim in mislim, da še vedno večina Slovencev tudi ne. Take izjave raje zadrži zase. Dokler se v Gazi pobija otroke z bombami, minami in celo streli v glavo mi nikar ne prodajaj deljenih vrednot z Izraelom. Izprijeni in popolnoma brez občutka za realnost ste postali. Ne vem kako držijo v pesti celotno desnico, ampak prosim ne mi javno v imenu Slovenije podpirat genocidarjev. Če smo iskreni niste niti volitev zmagali, sploh pa ne vi gospod Vrtovec z 9 odstotki, nosite se pa kot prvonagrajeni rodovniški Lipicanec. Kar nadaljujte s tem forsiranjem Hebrejcev pa si boste fino sr.... skuhali doma.
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+7
8 1
Bombardirc1
10. 09. 2026 10.58
Tale lopovska vladajoča klika nas pospešeno predaja izraelu...
Odgovori
+10
12 2
Pajo_36
10. 09. 2026 10.55
Vrtovec, da bi prišlo vsaj ene miljon potomcev Ilirov v SLO in ti vzeli Ilirijo, ker pač so bili oni prej tukaj kot Slovani. Seveda boš šel v Izrael, saj vse plačajo, tud kake savnice v Tel Avivu anede? Če je tako, gre lahko Musarca kadar hoče mal štofnart po Moskvi. Za otroke gre ane !
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+8
10 2
zvoneti
10. 09. 2026 10.54
Vrtovec izučen teolog pravi, da je genocid za njega in njegove vernike sprejemljiv, da pa papež misli diametralno nasprotno, pa jih ne zanima. No tako, toliko o pravih vernih slovenskih kristjanih. Upam, da se naša katoliška cerkvena oblast preneha čuditi zakaj je vedno manj vernikov-neumnih ovčic v cerkvi.
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+8
9 1
sosedov sosed
10. 09. 2026 10.52
Skupne vrednote? Pa kaj še....čista zasebna misija zafrustriranega revanšista
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+12
13 1
london1982
10. 09. 2026 10.51
ta vrtovec je bolj kot katolik, ena navadna desnula
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+11
13 2
DEBELA OLIVA
10. 09. 2026 10.50
Ko otroke in žene "hrabri" Hamasovci uporabijo za živi ščit in potem za smrti obtožujejo Izraelce je naravnost ogabno
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-11
3 14
Andrej Križman
10. 09. 2026 10.49
Rto c kje so sedaj krscanske vrednote.Kje imate Primca da se bo zavzemal za otroke?. Sramota ste za Slovenijo
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+12
13 1
bronco60
10. 09. 2026 10.45
Ja,res je, cerkev bi morala izobčit in prepovedat obiske teh simpatizerjev morilcev otrok, Vrtovec, Janša in njegova falanga. Da jih ni sram, pa tako pobožni, vse za boga, za koga že???
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+12
14 2
tech
10. 09. 2026 10.47
Za njih je bog v €€€€
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+11
13 2
tech
10. 09. 2026 10.43
"Delimo skupne vrednote" se ne čudim, da so umaknili iz obravnave test za droge, ker za take izjave ali je na kakih drogah ali pa nima vse urejeno na podstrešju. Kraja premoženja in nezakonite gradnje na okupiranem ozemlju so naše vrednote? Mogoče je kraja vrednota za aktualno vlado, moja 100% ni.
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+10
14 4
Bolfenk2
10. 09. 2026 10.43
Glede politike do Izraela in Ukraine se z Janšisti globoko ne strinjam. Vseeno pa imamo verjetno najboljšo vlado v zgodovini. Vsaj kar se tiče gospodarstva, delovnih ljudi in notranje politike.
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-10
5 15
konan65
10. 09. 2026 10.50
Samo,če imaš kapital za PRIVAT ŠOLE,ZDRAVSTVO....ORBANIZEM se na Mađarskem ni obnesel.!!!DIKTATURA IN SKRAJNA DESNICA vodita v propad!!!
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+6
7 1
Bad Minton
10. 09. 2026 10.43
Vsem slovenskim hamasovcem želim, da si čimprej najdejo službe in začnejo delat.
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-9
5 14
Puško v koruzo
10. 09. 2026 10.41
Vrednote pa take. Moli v cerkvi in gleda stran, ko se ubijajo otroci.
Odgovori
+8
13 5
Nidami
10. 09. 2026 10.43
Sam sem včeraj na protestu dejal vsi smo.mi Hamas.
Odgovori
-6
2 8
ImamLastnoMnenje
10. 09. 2026 10.40
Jaz ne delim svojih idej z farškimi talibani in židi, tako da govori v svojem ničvrednem imenu.
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+10
13 3
Challenger71
10. 09. 2026 10.39
Čudno... Glede na zgodovinska dejstva, bi morali biti izključno naši desničarji izrazito antisemitsko nastrojeni...
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+11
11 0
big_foot
10. 09. 2026 10.39
Govor zase. Z Izraelom večina ne deli niti ene "vrednote"
Odgovori
+13
15 2
Vse stransko
10. 09. 2026 10.36
Mogoče ti izdajalec skupaj s tvojimi lastniki delite iste vrednote. Moje nikakor!
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+15
18 3
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