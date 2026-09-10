Vrtovec na srečanju z Daganom: 'Z Izraelom delimo skupne vrednote'

Nato je dodal, da so v NSi solidarni s Samarijo ter, kot je slišati na posnetku, dejal: "In prav tako želimo reči, da bo Samarija morala biti suverenost." Medij je sicer v članku izjavo Vrtovca interpretiral tako, da bi Samarija morala biti pod izraelsko suverenostjo, pri čemer se je skliceval na izjave, ki jih je objavil Regionalni svet Samarije, ki predstavlja izraelske naselbine na severu Zahodnega brega.

V članku judovskega spletnega medija VINnews s sedežem v ZDA je objavljen videoposnetek izjave Dagana in Vrtovca po njunem srečanju. Minister za infrastrukturo iz vrst koalicijske NSi Vrtovec se je na posnetku zahvalil za obisk in v angleščini dejal: "Delimo skupne vrednote, te naše vrednote moramo braniti in prepričan sem, da bomo to skupaj dosegli."

STA je pri NSi v sredo želela preveriti točnost navedb medija VINnews, o čem sta govorila sogovornika in kaj je Vrtovec izjavil glede Zahodnega brega, vendar v stranki do danes še niso odgovorili na vprašanja.

O Vrtovčevem srečanju z Daganom so v torek poročali tudi nekateri izraelski mediji (Jfeed, Ynet, Israel National News), pri čemer so izpostavili, da sta se srečala na dan, ko je Združeno kraljestvo napovedalo nove sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu. Te naselbine so sicer po mednarodnem pravu nezakonite.

Mediji so prav tako poročali o avgustovski slovenski blokadi skupne izjave Evropske unije, v kateri bi obsodili širjenje izraelskih naselbin na Zahodnem bregu.

Dagan je po navedbah VINnews dejal: "Judeja in Samarija sta obrambna ščita države Izrael in sta strateško pomembni za varnost celotnega zahodnega sveta."

Medij je navedel, da se je Dagan že prej v Ljubljani srečal z Janšo, ko je Slovenija odpravila nekatere ukrepe prejšnje vlade in zavzela bolj naklonjeno držo do Izraela.

Vrtovec naj bi na srečanju z Daganom izrazil upanje, da bo delegacija stranke NSi s predstavniki ministrstva še decembra obiskala Izrael, vključno s Samarijo. Spletni medij Necenzurirano je ob sklicevanju na izraelske medije konec avgusta poročal, da se je Dagan letos v Sloveniji z Janšo srečal najmanj dvakrat.