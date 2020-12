Vrtovec podpisal memorandum o civilnem jedrskem sodelovanju z ZDA

S slovenskega ministrstva za infrastrukturo so sporočili, da podpis memoranduma predstavlja nadgradnjo že sicer tradicionalno dobrih odnosov med državama tudi na področju energetike. "Slovenija in ZDA na področju energetike že vrsto let dobro sodelujeta, še posebno na segmentu analiz in načrtovanja integracije prenosnih sistemov za zemeljski plin in električno energijo, izmenjavi dobrih praks na področju kibernetske varnosti, okrepitvi prizadevanj za izboljšanje energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije," so dodali.

State Department je prav tako sporočil, da memorandum izboljšuje sodelovanje na področju energetske varnosti in utrjuje diplomatske ter gospodarske odnose med državama. V imenu ZDA je memorandum podpisal namestnik državnega sekretarja ZDA za nadzor nad oborožitvijo in mednarodno varnost Christopher Ford.

"ZDA in Slovenija sta partnerja na področju civilne jedrske energije od leta 1975, ko se je začela gradnja Westinghousove jedrske elektrarne v Krškem, ki regiji dobavlja čisto energijo vse od leta 1983," je ob tem sporočil State Department.

Ameriško ministrstvo za zunanje zadeve pojasnjuje, da so takšni memorandumi diplomatski mehanizem, ki utrjuje in širi strateške vezi med ZDA in partnerskimi državami z zagotavljanjem okvirja za sodelovanje pri vprašanjih civilne jedrske energije in sodelovanjem strokovnjakov iz vlade, industrije, nacionalnih laboratorijev in akademskih ustanov.

Več kot 40 let odličnega sodelovanja na področju civilne jedrske energije z ZDA je izpostavil tudi minister Vrtovec, ki je poudaril, da podpis memoranduma nikakor ne pomeni, da bi Westinghouse dobil preferenčno obravnavo za gradnjo drugega bloka Jedrske elektrarne Krško (Nek).