Več kot 2500 žensk bo dobilo odškodnino zaradi škodljivih prsnih vsadkov

Več kot 2500 žensk v Parizu bije sodno bitko s propadlim francoskim podjetjem Poly Implant Prothese (PIP), ki se je ukvarjalo s proizvodnjo silikonskih vsadkov za prsi. In tokrat so dosegle pomembno zmago. Francosko sodišče je namreč odločilo, da morajo žrtve nekakovostnih vsadkov prejeti odškodnino.

Med tožečimi strankami je tudi več kot 500 Britank in ena od njih, Jan Spivey, je po odločitvi sodišča za BBC povedala, da je po desetih letih boja "hkrati navdušena in izčrpana". Spiveyjeva se je za vsadke odločila po tem, ko je prebolela raka na dojkah, in sicer pred 20 leti. "Še danes imam zdravstvene težave zaradi tega - malomarnost tega podjetja nas je zaznamovala za vse življenje," je povedala.

Francosko podjetje Poly Implants Protheses, ki sedaj ne obstaja več, je več let proizvajalo prsne vsadke z neprimernim, cenenim industrijskim silikonom in pri tem ignoriralo pravila, prav tako pa izigravalo nadzorne organe in podjetja za certificiranje.

Razkritje o neustreznih vsadkih je leta 2011 sprožilo svetovni preplah, strokovnjaki v številnih državah pa so nato ugotovili, da vsadki niso strupeni in da zaradi njih ni povečanega tveganja za obolenja z rakom na dojkah. So pa ugotovili, da so vsadki nagnjeni k poškodbam. Več tisoč žensk je namreč poročalo o poškodbah vsadkov.

Francoske oblasti so v okviru preiskave odkrile, da je PIP domnevno uporabljal industrijski silikon pri 75 odstotkih vsadkov in tako privarčeval več milijonov evrov. Vsadke tega proizvajalca so naknadno prepovedali, podjetje pa zaprli.