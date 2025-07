Vsaj 24 mrtvih v poplavah v Teksasu, pogrešanih vsaj 20

Guverner Teksasa Greg Abbott je na pomoč poklical nacionalno gardo, reševalci pa pri iskanju preživelih uporabljajo tudi helikopterje in brezpilotna letala.

Lokalne oblasti so doslej naštele 24 mrtvih, poročajo ameriški mediji. Pogrešanih je okoli 23 deklic iz poletnega tabora ob reki Guadalupe, nedaleč od mesta San Antonio. V taboru je bilo skupno 750 otrok.

Osrednji Teksas so v petek zjutraj presenetile obilne padavine. Ponekod je v eni noči padla tretjina povprečne letne količine dežja.

Proti večeru in ponoči je območje San Antonia in Austina zajelo novo deževje. Dež bo predvidoma vztrajal do ponedeljka. Pretresenost nad razmerami v Teksasu je izrazil tudi ameriški predsednik Donald Trump.

Guverner je razglasil izredno stanje za več okrožij v območju, znanem kot Hill Country, približno 110 kilometrov severno od San Antonia.

Guverner Abbott je dejal, da se bodo iskalno-reševalne akcije nadaljevale "v temi noči... dokler ne bodo našli vseh pogrešanih".

Doslej so rešili najmanj 237 ljudi večino s pomočjo helikopterjev. Po besedah teksaških uradnikov so nekatera prizadeta območja še vedno brez elektrike in internetne povezave.