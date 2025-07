Vsaj 90 mrtvih v Gazi, tri so ubili izraelski naseljenci

Otroci so bili ubiti ali ranjeni v več kot polovici napadov na mestih za razdeljevanje hrane v Gazi, odkar je pred štirimi tedni začela delovati Humanitarna fundacija za Gazo (GHF), ki jo podpirajo ZDA in Izrael, pravi organizacija Save the Children. Od 19 prijavljenih smrtonosnih incidentov je organizacija ugotovila, da so bili med žrtvami v 10 otroci.

"Nekatere družine v Gazi so tako obupane – v nekaterih primerih zaradi pomanjkanja zdravega odraslega – da pošiljajo otroke po hrano na mesta za razdeljevanje, s čimer jih neizogibno izpostavljajo tveganju, da jih bodo ustrelile izraelske sile," je v izjavi zapisala organizacija Save the Children.

Od 27. maja so izraelske sile ubile več kot 500 Palestincev, najmanj 3000 pa jih je bilo ranjenih, ko so poskušali dostopati do pomoči, "bodisi na ali na poti do distribucijskih točk GHF ali med poskusom približevanja redkim drugim konvojem pomoči, ki so jo dostavili ZN ali nevladne organizacije", so dodali v organizaciji.

Organizacija je sporočila, da so zaposleni v organizaciji Save the Children priča ubijanju ljudi med poskusom pridobivanja pomoči.

"Nihče noče prejemati pomoči s teh distribucijskih točk in kdo jih lahko krivi – to je smrtna obsodba. Ljudje se bojijo, da bi jih ubili. En kolega nam je danes povedal, da ne bo šel na distribucijsko točko GHF, čeprav je njegova družina omejena na en obrok na dan, ker verjame, da je njegovo življenje vredno več kot vreča moke," je po poročanju Al Džazire dejal regionalni direktor organizacije Save the Children za Bližnji vzhod, Severno Afriko in Vzhodno Evropo, Ahmad Alhendavi.