Požrtovalna mama pred potresom rešila hčerko in umrla

Žena venezuelskega nogometaša Hectorja Bella je umrla med reševanjem njune hčerke, tragično a ganljivo zgodbo, ki jo je spisal potres v Venezueli, povzema BBC. Mati iz Venezuele je umrla, ko je med potresoma iz stavbe, v kateri je živela vsa družina, reševala svojo hčerko. Deklica pa je zaradi požrtovalnosti svoje mame preživela in se zdravi v bolnišnici. Venezuelski nogometaš je potrdil smrt svoje žene Andree. Kot je zapisal na družbenih omrežjih, je Andrea s svojim telesom zaščitila njuno hčerko Alano, staro eno leto in osem mesecev. Deklica je preživela in so jo rešili izpod ruševin.

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Bello je povedal, da v času zrušenja stavbe ni bil doma. Stolpnica, v kateri je živela družina, je bila v potresih popolnoma uničena. Bello je na svojem profilu na Instagramu zapisal, da je njegova ljubezen, njegova žena Andrea, med dvema močnima potresoma rešila življenje njune malčice: "Nekoč ji bom povedal zgodbo o tem, kako si jo rešila, ljubezen moja – kako si za najino hčer dala svoje življenje, kako pogumna ženska si bila in je nisi nikoli zapustila, niti v svojih zadnjih trenutkih," je Bello zapisal v čustveni objavi. Dodal je, da je njegova hčerka v redu in da ostaja na zdravljenju v bolnišnici.

Vsaj 920 smrtnih žrtev, reševanje se nadaljuje

Reševalne akcije se nadaljujejo že tretji dan, potem ko sta Venezuelo v sredo zvečer prizadela dva zaporedna smrtonosna potresa. Po zadnjih uradnih podatkih je umrlo najmanj 920 ljudi, več kot 3.360 pa jih je bilo poškodovanih, poroča BBC.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Po potresu v Venezueli AP

Po potresu v Venezueli AP

Po potresu v Venezueli AP

Po potresu v Venezueli AP

Po potresu v Venezueli AP







