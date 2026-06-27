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Požrtovalna mama pred potresom rešila hčerko in umrla

Caracas, 27. 06. 2026 09.13 pred 45 minutami 2 min branja 3

Avtor:
A.K.
Mama rešila hčerko

Žena venezuelskega nogometaša Hectorja Bella je tragično preminila med reševanjem svoje hčerke iz ruševin v času katastrofalnega potresa. Deklica je preživela, oče pa se je od pokojne soproge poslovil z ganljivim zapisom na družbenih omrežjih.

Žena venezuelskega nogometaša Hectorja Bella je umrla med reševanjem njune hčerke, tragično a ganljivo zgodbo, ki jo je spisal potres v Venezueli, povzema BBC. Mati iz Venezuele je umrla, ko je med potresoma iz stavbe, v kateri je živela vsa družina, reševala svojo hčerko. Deklica pa je zaradi požrtovalnosti svoje mame preživela in se zdravi v bolnišnici.

Venezuelski nogometaš je potrdil smrt svoje žene Andree. Kot je zapisal na družbenih omrežjih, je Andrea s svojim telesom zaščitila njuno hčerko Alano, staro eno leto in osem mesecev. Deklica je preživela in so jo rešili izpod ruševin.

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Bello je povedal, da v času zrušenja stavbe ni bil doma. Stolpnica, v kateri je živela družina, je bila v potresih popolnoma uničena.

Bello je na svojem profilu na Instagramu zapisal, da je njegova ljubezen, njegova žena Andrea, med dvema močnima potresoma rešila življenje njune malčice: "Nekoč ji bom povedal zgodbo o tem, kako si jo rešila, ljubezen moja – kako si za najino hčer dala svoje življenje, kako pogumna ženska si bila in je nisi nikoli zapustila, niti v svojih zadnjih trenutkih," je Bello zapisal v čustveni objavi. Dodal je, da je njegova hčerka v redu in da ostaja na zdravljenju v bolnišnici.

Vsaj 920 smrtnih žrtev, reševanje se nadaljuje

Reševalne akcije se nadaljujejo že tretji dan, potem ko sta Venezuelo v sredo zvečer prizadela dva zaporedna smrtonosna potresa. Po zadnjih uradnih podatkih je umrlo najmanj 920 ljudi, več kot 3.360 pa jih je bilo poškodovanih, poroča BBC.

Številne še vedno pogrešajo, medtem ko družine obupano poskušajo vzpostaviti stik s pogrešanimi. Mednarodne reševalne ekipe medtem nadaljujejo iskanje preživelih. Potresa z magnitudo 7,2 in 7,5 sta državo stresla v razmaku manj kot minute, na dan, ko je bila zaradi državnega praznika večina ljudi doma.

Najhuje sta prizadeta glavno mesto Caracas in zvezna država La Guaira na severu države. Fotografije prikazujejo kaos in obsežno razdejanje, številne stavbe pa so bile porušene.

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KOMENTARJI3

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Magnetek
27. 06. 2026 10.41
O moj bog... grozno...
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0 0
Nikdar več
27. 06. 2026 10.22
Takšnih zgodb si nihče ne želi a so in jih bo žal še več. Človek je proti naravi tako nemočen. A hkrati tako močen, da takšne situacije sploh predela. Razmišljam, kaj bi sam storil ob takšni katastrofi. Ni lahke poti. Dotični mamici poklon, vsem, ki so izgubili bližnje, sožalje. Poklon tudi vsem, ki ta pekel preživljajo.
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+1
1 0
borjac
27. 06. 2026 10.05
Mati je samo ena , sožalje vsem v družini , otroku , možu ....
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+5
5 0
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