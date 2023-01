'Vsaj en upravnik je vedel, da ima prvošolec s seboj v šoli pištolo'

Nadzornik in tiskovna predstavnica šole več informacij o tem, zakaj mu je niso zasegli, če so vedeli, da jo ima s seboj, nista podala. Po besedah policijskega načelnika, je deček orožje prinesel v šolo kar v svojem nahrbtniku. Uradniki so povedali, da je imela šola, ki ima približno 550 učencev, naprave za odkrivanje kovin, da pa so učence preverjali naključno in niso pregledali vsakega otroka. Ostaja vprašanje ali so uradniki pregledali dotičnega dečka ter odkrili pištolo ali so na kakšen drug način izvedeli, da jo ima s seboj. Seveda sledi potem še glavno vprašanje. Zakaj mu je niso zasegli?

Spomnimo

Učiteljica Abigail Zwerner, je bila ustreljen v prsni koš, njene poškodbe pa so bile po prvotnih ocenah življenjsko nevarne, kasneje pa so iz bolnišnice sporočili, da je v stabilnem stanju. Do streljanja je prišlo med poukom, ko je šestletnik usmeril pištolo proti učiteljici in pritisnil na sprožilec. Načelnik policije Steve Drew je streljanje opisal kot namerno. Otrok je trenutno pridržan v zdravstveni ustanovi.