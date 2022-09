Čeprav letos ne praznujemo prelomne obletnice, 11. september še vedno ostaja dan, ko se cel svet spominja napada, v katerem je umrlo 2977 ljudi. Sorodniki žrtev in visoki gostje se bodo v spomin na umrle zbrali na tradicionalnih mestih, kjer so ugrabljena letala strmoglavila: pred ploščadjo, kjer je stal trgovinski center, v spominskem parku na jugu Manhattna, v Pentagonu in na polju v Pensilvaniji, kamor se je zrušilo letalo, ki je bilo najverjetneje namenjeno na Kapitol v Washingtonu.

Napad je spodbudil ameriško vojno proti terorizmu, ki pa v Afganistanu, Iraku in drugod ni odpravila nevarnosti terorizma islamskih skrajnežev.

Poleg tega pa so imeli napadi velike posledice na življenja ljudi, ki so jih preživeli, ali pa v njih izgubila prijatelje, sorodnike in sodelavce. Med njimi je tudi Sekou Siby, ki je bil v tistem času v Svetovnem trgovinskemu centru zaposlen kot kuhar. A na usodni dan je svojo jutranjo izmeno zamenjal s sodelavcem. Med napadom, ki se je začel malo pred deveto uro dopoldan, je umrlo 70 njegovih sodelavcev. Sekou nikoli več ni sprejel dela v restavraciji, saj sta ga groza in šok preveč zaznamovala. Zaradi napada prav tako težko navezuje stike s svojim novimi sodelavci, prijateljev ima malo. "Ne navežem se več na soljudi, saj nimam nadzora nad tem, kaj se jim bo zgodilo. Vsak 11. september je opomin na to, kaj sem izgubil, česar ne morem nikoli več povrniti," je povedal za AP.

Na slovesnostih visoki politični predstavniki

Na žrtve se bo na današnji slovesnosti v Pentagonu spomnil ameriški predsednik Joe Biden, prva dama Amerike Jill Biden pa bo spregovorila v Pensilvaniji. Na točki nič, ob spominski ploščadi in novih visokih stavbah, kjer sta včasih stala dvojčka, pa se žrtvam ne poklonijo politiki. Spomin namesto z govorom obeležijo s tišino in glasnim branjem imen umrlih. Proslavo bosta vseeno obiskala podpredsednica Kamala Harris in njen mož Doug Emhoff.