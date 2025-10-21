Svetli način
Tujina

Vsak dan naj bi prevozil 350 kilometrov: delodajalec najel detektiva

Zagreb, 21. 10. 2025 10.02 | Posodobljeno pred 1 uro

D.L.
Komentarji
88

64-letni Hrvat je trdil, da se je tri leta vozil s Krka na delo v Zagreb in spet nazaj. To bi pomenilo več kot 350 kilometrov in skoraj pet ur na cesti. Vsak dan. Delodajalec mu ni verjel, najel je detektiva, ki je ugotovil, da je v resnici ves čas živel v Zagrebu. Moškemu, ki se je vmes že upokojil, zdaj grozi osem mesecev zapora.

Šilo na Krku, od koder naj bi se osumljeni vsak dan vozil v Zagreb.
Šilo na Krku, od koder naj bi se osumljeni vsak dan vozil v Zagreb. FOTO: Shutterstock

64-letni Hrvat, zdaj že upokojenec, se je znašel v težavah. Osumljen je, da je več let lagal svojemu delodajalcu, državnemu podjetju s sedežem v Zagrebu. Moški je namreč trdil, da ima stalni naslov v kraju Šilo na Krku in da se vsak dan vozi s Krka v Zagreb na delo in spet nazaj. To bi pomenilo pet ur vožnje in skoraj 180 kilometrov v vsako smer. In to vsak delovni dan od 1. junija 2017 do 30. julija 2020, za kar je v treh letih dobil izplačanih 24.540 kun (3257 evrov) potnih stroškov. 

A delodajalec mu ni verjel, najel je zasebnega detektiva, ki je ugotovil, da moški v resnici ne živi na Krku, ampak v Zagrebu, piše Jutarnji list. "Na naslovu bivanja na Trnju v Zagrebu osumljeni ni samo začasni stanovalec, ampak gre za osebo, ki je vključena v okolje, v katerem prebiva, in pozna večino svojih sosedov. Takšnih odnosov ni mogoče zgraditi zgolj s kratkotrajnimi začasnimi bivanji," je v svojem poročilu napisal detektiv. 

64-letnik sicer še vedno vztraja pri svojem, a ga je kljub temu doletela obtožnica. Tožilstvo poleg vrnitve neupravičeno pridobljenih sredstev zanj zahteva še osem mesecev zapora s poskusno dobo treh let. 

potni stroški detektiv zagreb šilo
KOMENTARJI (88)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
machines
21. 10. 2025 12.25
na tak način si nekateri kupijo stanovanje(SV doma v MB dela v vojašnici PO)
ODGOVORI
0 0
Mr Nobady
21. 10. 2025 12.23
Lahko bi mu sam dal na avto GPS ali pa bi se sam peljal za njim... kako tele
ODGOVORI
0 0
Tadi 1973
21. 10. 2025 12.22
+4
Pa koga to briga, da se neki Hrvat vozi ali pa ne vozi z avtom po Hrvaški. Če ni Dončić, je pa Hrvat.
ODGOVORI
4 0
Mr Nobady
21. 10. 2025 12.21
+3
Če sem prav zračunal, če je avto porabil 5 litrov na 100km in je na dan naredil 350km in je bencin stal okrog 1.30 in je hodil v službo vsaki dan(brez vštetih vikendov, torej okrog 20 dni na mesec) je v 3 letih porabil samo za bencin okrog 16 tisočakov... Dobil pa je od šefa skoraj 4 tisočake...
ODGOVORI
3 0
Castrum
21. 10. 2025 12.18
+0
Torej 90€ na mesec potnih stroškov. Pri nas en kup zapslenih v JS dobi več ko to, saj se jim šteje prevoz na delo glede na avtobusne linije kar kaj hitro znese "stotko" €
ODGOVORI
3 3
DEBELA OLIVA
21. 10. 2025 12.17
+4
Nič novega to je običajna praksa po večini levuhov v SLO ki delajo v javni upravi in javnih podjetjih
ODGOVORI
7 3
vrtnar _
21. 10. 2025 12.16
+2
no pri nas bi dobil za to še nagrado
ODGOVORI
4 2
Verus
21. 10. 2025 12.13
-1
Država trdi, da je stanovanje temeljna človekova pravica - kdo bo najel detektiva in "sledil državo", da bi dokazali, kako krši lastne zakone? Koliko zapora bo za "državo"?
ODGOVORI
1 2
Rookoko
21. 10. 2025 12.12
+4
Na obrambnem ministrstvu jih je kar nekaj s popoldanskim spjem, kamor si nakazujejo razlicne vrste stroskov… verjetno pa je to praksa vseh ministrstev. Zakaj pri nas nihce tega ne razisce?
ODGOVORI
5 1
Rookoko
21. 10. 2025 12.13
-1
Njihova dejanja so zelo drzavotvorna.
ODGOVORI
0 1
Mr Nobady
21. 10. 2025 12.11
+1
In po 3 letih ni ni več verjel...
ODGOVORI
2 1
Mr Nobady
21. 10. 2025 12.09
+1
Zakaj pa ga je sploh zaposlil?
ODGOVORI
2 1
boslo
21. 10. 2025 12.10
+1
Iz Krka mu je domače olivno olje vozil
ODGOVORI
3 2
M E G A
21. 10. 2025 12.07
+12
če na naši javni upravi to naredijo pol četrt ljudi dobilo odpoved
ODGOVORI
14 2
Luigi Taveri II.
21. 10. 2025 12.05
+6
Ne bi me čudilo , če bi rvaški detektiv naračunal 370 km za spremljanje osumljenca
ODGOVORI
6 0
Darko32
21. 10. 2025 12.01
+5
Določeni so lepo zračunali in povadli, da matematično tukaj ne štima nič. Zato naj odškodškodnino zahteva ta od tega podjetja.
ODGOVORI
5 0
JackRussell
21. 10. 2025 12.00
+4
Zanimivo da se je to dogajalo večinoma v državnih službah. Kaj pa službena stanovanja ki so jih dajali v najem ???
ODGOVORI
5 1
bančnik
21. 10. 2025 11.58
+1
Po vsem tem je verjetno še božičnico zahteval.
ODGOVORI
2 1
4krogci
21. 10. 2025 11.56
-1
Hrvati drugac nimsjo placane kilometrine…
ODGOVORI
3 4
Uporabnik1921539
21. 10. 2025 11.55
+1
ce bi bilo prav izracunano,bi moral dobiti vsaj 53.000 Eur.Km je namrec 0,21 in si izracunajte
ODGOVORI
2 1
boslo
21. 10. 2025 11.56
+1
Km je cca. 0.37€
ODGOVORI
2 1
4krogci
21. 10. 2025 11.55
+2
Edina trditev, da je clovek prevec vpeljan v okolje da bi imel samo zacasen naslov….glejte mamo ljufi ki se povsod povezejo z vsemi …in mamo ljudi (kot sm jst) ki ne zeli imet nobenga stika z nobenim okol sebe…jst po 20letih zivljenjs na istem kraju se vedno ne poznsm vseh sosedov iz najblizjih 5his!
ODGOVORI
2 0
tornadotex
21. 10. 2025 11.55
+2
To je 285.000 kilometrov in skuril je najmanj en avto...moral si je kupiti novega...kje je tukaj računica za 3000 evrov..
ODGOVORI
3 1
