Vsak dan naj bi prevozil 350 kilometrov: delodajalec najel detektiva

Šilo na Krku, od koder naj bi se osumljeni vsak dan vozil v Zagreb.

64-letni Hrvat, zdaj že upokojenec, se je znašel v težavah. Osumljen je, da je več let lagal svojemu delodajalcu, državnemu podjetju s sedežem v Zagrebu. Moški je namreč trdil, da ima stalni naslov v kraju Šilo na Krku in da se vsak dan vozi s Krka v Zagreb na delo in spet nazaj. To bi pomenilo pet ur vožnje in skoraj 180 kilometrov v vsako smer. In to vsak delovni dan od 1. junija 2017 do 30. julija 2020, za kar je v treh letih dobil izplačanih 24.540 kun (3257 evrov) potnih stroškov.

A delodajalec mu ni verjel, najel je zasebnega detektiva, ki je ugotovil, da moški v resnici ne živi na Krku, ampak v Zagrebu, piše Jutarnji list. "Na naslovu bivanja na Trnju v Zagrebu osumljeni ni samo začasni stanovalec, ampak gre za osebo, ki je vključena v okolje, v katerem prebiva, in pozna večino svojih sosedov. Takšnih odnosov ni mogoče zgraditi zgolj s kratkotrajnimi začasnimi bivanji," je v svojem poročilu napisal detektiv.

64-letnik sicer še vedno vztraja pri svojem, a ga je kljub temu doletela obtožnica. Tožilstvo poleg vrnitve neupravičeno pridobljenih sredstev zanj zahteva še osem mesecev zapora s poskusno dobo treh let.