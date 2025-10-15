'Vsak drugi dijak je na testu urina pozitiven na amfetamine ali kokain'

Pijejo in kadijo – ne le cigaret, temveč tudi konopljo – že v osnovni šoli, med 10. in 13. letom starosti. V prvem letniku srednje šole pa se prvič srečajo s trdimi drogami, najpogosteje s kokainom. To so alarmantni izsledki najnovejše raziskave hrvaškega zavoda za javno zdravje.

"Vsak drugi srednješolec je na testu urina pozitiven na bodisi amfetamine bodisi kokain. Ko jih vprašam, kje so (droge) dobili, mi pravijo: V kavarnah so dostopne, v klubih so dostopne," je povedala Zrinka Ćavar, vodja oddelka za duševno zdravje mladih v Zavodu dr. Andrije Štampar

Vsaka srednja šola ima svojega dilerja, trdijo hrvaški strokovnjaki. Zlasti kokain pa da je vedno bolj dostopen tudi cenovno.

"Tudi dilerji na nek način želijo zaslužiti, zato prihaja do težav s polnili. Torej, vsem, kar primešajo kokainu, da bi zaslužili čim več. Tu se pojavlja nevarnost," je opozoril pomočnik direktorja Hrvaškega zavoda za javno zdravje (HZJZ) Željko Petrović.

Kokainu, pripovedujejo, najpogosteje primešajo kreatin, moko, sladkor, vedno pogosteje celo zdrobljena zdravila, ki se sicer uporabljajo za zdravljenje parazitov pri živalih, kot so prašiči in ovce. Med srednješolci pa opažajo še en zaskrbljujoč trend. "Ko pretiravajo z alkoholnimi pijačami, "potegnejo" eno črto kokaina in to jih strezni, zato lahko še naprej pijejo. To je zdaj nov trend zabave," je pojasnila Ćavarjeva.