'Vsak drugi dijak je na testu urina pozitiven na amfetamine ali kokain'

Pijejo in kadijo – ne le cigaret, temveč tudi konopljo – že v osnovni šoli, med 10. in 13. letom starosti. V prvem letniku srednje šole pa se prvič srečajo s trdimi drogami, najpogosteje s kokainom. To so alarmantni izsledki najnovejše raziskave hrvaškega zavoda za javno zdravje.
"Vsak drugi srednješolec je na testu urina pozitiven na bodisi amfetamine bodisi kokain. Ko jih vprašam, kje so (droge) dobili, mi pravijo: V kavarnah so dostopne, v klubih so dostopne," je povedala Zrinka Ćavar, vodja oddelka za duševno zdravje mladih v Zavodu dr. Andrije Štampar
Vsaka srednja šola ima svojega dilerja, trdijo hrvaški strokovnjaki. Zlasti kokain pa da je vedno bolj dostopen tudi cenovno.
"Tudi dilerji na nek način želijo zaslužiti, zato prihaja do težav s polnili. Torej, vsem, kar primešajo kokainu, da bi zaslužili čim več. Tu se pojavlja nevarnost," je opozoril pomočnik direktorja Hrvaškega zavoda za javno zdravje (HZJZ) Željko Petrović.
Kokainu, pripovedujejo, najpogosteje primešajo kreatin, moko, sladkor, vedno pogosteje celo zdrobljena zdravila, ki se sicer uporabljajo za zdravljenje parazitov pri živalih, kot so prašiči in ovce. Med srednješolci pa opažajo še en zaskrbljujoč trend. "Ko pretiravajo z alkoholnimi pijačami, "potegnejo" eno črto kokaina in to jih strezni, zato lahko še naprej pijejo. To je zdaj nov trend zabave," je pojasnila Ćavarjeva.
In Slovenija pri tem ni nikakršna izjema. Približno tretjina mladih je prvo alkoholno pijačo spila do 13. leta starosti. Vsak deseti 15-letnik je užival konopljo. Ekstazi, metamfetamin in kokain naj bi uživalo do tri odstotke slovenskih dijakov. Poleg že znanih drog se med mladimi širijo nove, še nevarnejše psihoaktivne snovi. Spomnimo, poleti je bilo zaradi zastrupitve s polsintetičnimi kanabionioidi v ljubljanskem UKC hospitaliziranih kar 10 mladostnikov.
Narašča tudi uporaba pomirjeval in protibolečinskih tablet, pa tudi hlapil – vonjanje barv, lakov za nohte in lepil. Slovenija beleži tudi enega najvišjih odstotkov vdihavanja plinov, kot je dušikov oksid, in to že pred dopolnjenim trinajstim letom starosti.
