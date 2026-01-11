Naslovnica
Tujina

'Vsak protestnik bo obravnavan kot božji sovražnik in kaznovan s smrtjo'

Teheran, 11. 01. 2026 07.24 pred 30 minutami 3 min branja 10

Avtor:
M.P.
Protesti v Iranu

Protestniki v Iranu so v soboto zvečer kljubovali smrtonosnemu vladnemu zatiranju. Kljub poročilom, ki kažejo, da so varnostne sile v zadnjih treh dneh ubile ali ranile na stotine ljudi, so se tako zvečer znova podali na ulice. V protestih, ki so zajeli državo in so po nekaterih ocenah največji po revoluciji leta 1979, naj bi po ocenah ameriške tiskovne agencije Human Rights Activists umrlo 116 oseb.

Po poročanju BBC-ja iranska vlada stopnjuje svoj odziv na množične proteste, ki že več dni zapored divjajo v Iranu. Generalni državni tožilec Mohammad Movahedi Azad je v soboto dejal, da bo vsak, ki bo protestiral, obravnavan kot "božji sovražnik". Gre za kaznivo dejanje, ki se kaznuje s smrtno kaznijo.

Od začetka demonstracij pred več kot dvema tednoma naj bi bilo aretiranih na stotine protestnikov. Po podatkih ameriške tiskovne agencije Human Rights Activists pa naj bi se število smrtnih žrtev povečalo s 65 na 116. Po podatkih skupin za človekove pravice pa naj bi bilo sicer v več mesecih ubitih več kot 550 ljudi, 20.000 pa so jih pridržale varnostne sile.

Iz države medtem še vedno poročajo o splošnem izpadu interneta, ki ga je z namenom zaustavitve protestov sprožila iranska vlada. Dostop do interneta je večinoma omejen na domači intranet, z omejenimi povezavami z zunanjim svetom.

Iranska vlada je sicer v zadnjih nekaj letih postopoma omejevala dostop do svetovnega interneta. Vendar pa so oblasti med trenutnim krogom protestov prvič povsem ustavile dostop do svetovnega interneta in ob tem tudi močno omejile domači intranet. Kljub temu so se v javnosti pojavili določeni posnetki, BBC pa je uspel govoriti z ljudmi na terenu.

Protestniki so v soboto zvečer zavzeli ulice v teheranski četrti Gisha, več videoposnetkov pa ob tem prikazuje spopade med protestniki in varnostnimi silami na bulvarju Vakil Abad v Mašhadu, drugem največjem iranskem mestu.

Na posnetkih je videti zamaskirane protestnike in plamene, v ozadju pa varnostne sile. Slišijo se streli in zvoki udarcev po pločevini.

'ZDA pripravljene pomagati'

Proteste je sprožila naraščajoča inflacija, razširili pa so se na več kot 100 mest in krajev v vseh iranskih provincijah. Protestniki pozivajo h koncu klerikalne vladavine iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja.

Protesti v Iranu
Protesti v Iranu
FOTO: Profimedia

Ta je protestnike označil za "skupino vandalov", ki da skušajo ugoditi ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. Slednji pa je po poročanju Sky Newsa dejal, da so ZDA pripravljene pomagati iranskim protestnikom. "Iran si želi svobode. ZDA so pripravljene pomagati!" je voditelj, ki je lani bombardiral Iran, sporočil na spletu.

Trump sicer ni razkril podrobnosti, kako je pripravljen pomagati iranskemu ljudstvu, vendar pa so ameriški mediji poročali, da je bil predsednik med drugim seznanjen z možnostmi vojaških napadov v državi.

Republikanski senator Lindsey Graham, dolgoletni kritik iranskega režima, pa je dejal, da se bo "dolga nočna mora iranskega ljudstva kmalu končala".

Ko se je v nedeljo v Iranu zdanilo, je Reza Pahlavi, izgnani sin zadnjega iranskega šaha, h čigar vrnitvi so protestniki pozivali, na spletu objavil videoposnetek, v katerem je protestnikom sporočal, da niso sami. "Svet je pozorno opazoval vaš neopisljiv pogum in je napovedal, da vam je pripravljen pomagati," je med drugim sporočil.

Pahlavi, ki živi v ZDA, ob tem poziva ljudi, naj gredo na ulice, in sporoča, da se pripravlja na vrnitev v državo. Protestnike je spodbudil, naj se na ulice odpravijo tudi v nedeljo, a jim ob tem svetoval, naj ostanejo znotraj skupin in ne po nepotrebnem ogrožajo svojih življenj.

iran protesti zda donald trump nasilje

Ameriška vojska napadla Islamsko državo v Siriji

supergigi
11. 01. 2026 08.25
Upam, da se čimprej znebijo tega islamskega režima.
Odgovori
0 0
Pri?evalec
11. 01. 2026 08.20
Iran, Rusija, Srbija, S.Koreja, oo novem rudi ZDA in še bi lahko naštevali. Avtokracija ni trajnostni sistem, nobeno ljudstvo ne bo dolgo prenašalo dvotirnega sistema, oblast za volkove, delo, kri in znoj oa za ovce...
Odgovori
0 0
Miran1960
11. 01. 2026 08.20
Ameri povsod podtikajo ogenj, vendar menim, da tam morajo prej ali slej končati to poglavje verske blaznosti in preiti v realnost.
Odgovori
0 0
progresivnidaveknastanovanja
11. 01. 2026 08.12
To je pa to ko se zla ne zatira v kali. Tudi pri nas bomo vse težje spravili koruptivne politike za zapahe ker nihče sedaj ne ukrepa, zato se pa množijo in nastavljajo na vse nivoje v vseh ministrstvih, uparavah, občinah, uradih. Jih je zagotovo na tisoče, ki si zaslužijo odvzem premoženja in celico za minimum deset let.
Odgovori
+2
2 0
ptuj.si
11. 01. 2026 08.12
Tanja že leti tja v podporo Hameniju?
Odgovori
-1
1 2
puspan
11. 01. 2026 08.08
V Iranu se že dolgo vidi, da je bil šah Reza Pahlevi veliko manjše zlo, kot ta navlaka.
Odgovori
+2
3 1
prince of persia
11. 01. 2026 08.02
Spet ZDA 😡😡😡
Odgovori
+0
2 2
ptuj.si
11. 01. 2026 08.09
Zda??? Iran je tam.
Odgovori
+2
3 1
Jožajoža
11. 01. 2026 08.01
Ko bo janša na oblasi,bo vsak protestnik obravnavan......
Odgovori
+3
6 3
ptuj.si
11. 01. 2026 08.09
Kot na otvoritvi roga?
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
