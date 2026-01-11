'Vsak protestnik bo obravnavan kot božji sovražnik in kaznovan s smrtjo'

Po poročanju BBC-ja iranska vlada stopnjuje svoj odziv na množične proteste, ki že več dni zapored divjajo v Iranu. Generalni državni tožilec Mohammad Movahedi Azad je v soboto dejal, da bo vsak, ki bo protestiral, obravnavan kot "božji sovražnik". Gre za kaznivo dejanje, ki se kaznuje s smrtno kaznijo. Od začetka demonstracij pred več kot dvema tednoma naj bi bilo aretiranih na stotine protestnikov. Po podatkih ameriške tiskovne agencije Human Rights Activists pa naj bi se število smrtnih žrtev povečalo s 65 na 116. Po podatkih skupin za človekove pravice pa naj bi bilo sicer v več mesecih ubitih več kot 550 ljudi, 20.000 pa so jih pridržale varnostne sile.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Protesti v Iranu AP

Protesti v Iranu Profimedia

Protesti v Iranu AP

Protesti v Iranu Profimedia

Protesti v Iranu Profimedia

Protesti v Iranu Profimedia

Protesti v Iranu AP

Protesti v Iranu AP















Iz države medtem še vedno poročajo o splošnem izpadu interneta, ki ga je z namenom zaustavitve protestov sprožila iranska vlada. Dostop do interneta je večinoma omejen na domači intranet, z omejenimi povezavami z zunanjim svetom. Iranska vlada je sicer v zadnjih nekaj letih postopoma omejevala dostop do svetovnega interneta. Vendar pa so oblasti med trenutnim krogom protestov prvič povsem ustavile dostop do svetovnega interneta in ob tem tudi močno omejile domači intranet. Kljub temu so se v javnosti pojavili določeni posnetki, BBC pa je uspel govoriti z ljudmi na terenu. Protestniki so v soboto zvečer zavzeli ulice v teheranski četrti Gisha, več videoposnetkov pa ob tem prikazuje spopade med protestniki in varnostnimi silami na bulvarju Vakil Abad v Mašhadu, drugem največjem iranskem mestu. Na posnetkih je videti zamaskirane protestnike in plamene, v ozadju pa varnostne sile. Slišijo se streli in zvoki udarcev po pločevini.

'ZDA pripravljene pomagati'

Proteste je sprožila naraščajoča inflacija, razširili pa so se na več kot 100 mest in krajev v vseh iranskih provincijah. Protestniki pozivajo h koncu klerikalne vladavine iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja.

Protesti v Iranu FOTO: Profimedia