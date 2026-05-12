Unicef: Vsak teden ubit vsaj en otrok, šole in domovi v ruševinah

Na današnji novinarski konferenci v Palači narodov v Ženevi je tiskovni predstavnik Unicefa James Elder opozoril, da otroci plačujejo nevzdržno ceno stopnjevanja nasilja na Zahodnem bregu. Med januarjem 2025 in sredino maja 2026 je bil v povprečju vsak teden ubit najmanj en palestinski otrok, skupaj 70 otrok, od katerih jih je 93 odstotkov umrlo zaradi delovanja izraelskih sil. Ob tem je bilo ranjenih še približno 850 otrok, večina s strelnim orožjem. Po podatkih OCHA so marca 2026 zabeležili največje število Palestincev, ranjenih v napadih naseljencev v zadnjih dveh desetletjih, pri čemer opažajo, da so napadi vse bolj usklajeni in brutalni. Med žrtvami so tudi otroci, ki so bili ustreljeni, zabodeni, pretepeni ali izpostavljeni solzivcu in poprovemu razpršilcu. Po besedah Unicefa to niso osamljeni incidenti, temveč trajen vzorec najhujših kršitev otrokovih pravic. Domovi, šole in vodni viri, temelji preživetja, so tarča napadov. V prvih štirih mesecih leta 2026 je bilo razseljenih več kot 2.500 Palestincev, med njimi 1.100 otrok, kar že presega skupno število razselitev v celotnem letu 2025.

James Elder, tiskovni predstavnik UNICEF-a, na obisku v Rafi, 22. marca letos FOTO: UNICEF

Elder je izpostavil zgodbo o osemletnem Ezzaldinu, ki je spal na prostem, ker je bil njegov dom porušen. Ob napadu naseljencev na njegovo vas so ga hudo pretepli, bil je hospitaliziran zaradi poškodb glave, njegova mati pa je utrpela zlom obeh rok, ko je skušala zaščititi dojenčka. Tudi izobraževanje je vse pogosteje tarča napadov. Leta 2026 so dokumentirali 99 incidentov, povezanih z izobraževanjem, od poškodb in pridržanj učencev do rušenja šol in preprečevanja dostopa do pouka. V zadnjih dveh letih je bilo takšnih primerov več kot 550. Ob tem je povedal, kako je hodil z 12-letno Roa'o skozi njeno porušeno šolo, ki so jo uničili naseljenci. Šolo je opisala kot kraj, kjer bi morala praznovati zaključek osnovne šole, ne pa hoditi med ruševinami.

Izraelska vojska izvaja racije na Zahodnem bregu FOTO: AP