Unicef: Vsak teden ubit vsaj en otrok, šole in domovi v ruševinah

Na današnji novinarski konferenci v Palači narodov v Ženevi je tiskovni predstavnik Unicefa James Elder opozoril, da otroci plačujejo nevzdržno ceno stopnjevanja nasilja na Zahodnem bregu. Med januarjem 2025 in sredino maja 2026 je bil v povprečju vsak teden ubit najmanj en palestinski otrok, skupaj 70 otrok, od katerih jih je 93 odstotkov umrlo zaradi delovanja izraelskih sil. Ob tem je bilo ranjenih še približno 850 otrok, večina s strelnim orožjem.
Po podatkih OCHA so marca 2026 zabeležili največje število Palestincev, ranjenih v napadih naseljencev v zadnjih dveh desetletjih, pri čemer opažajo, da so napadi vse bolj usklajeni in brutalni. Med žrtvami so tudi otroci, ki so bili ustreljeni, zabodeni, pretepeni ali izpostavljeni solzivcu in poprovemu razpršilcu.
Po besedah Unicefa to niso osamljeni incidenti, temveč trajen vzorec najhujših kršitev otrokovih pravic. Domovi, šole in vodni viri, temelji preživetja, so tarča napadov. V prvih štirih mesecih leta 2026 je bilo razseljenih več kot 2.500 Palestincev, med njimi 1.100 otrok, kar že presega skupno število razselitev v celotnem letu 2025.
Elder je izpostavil zgodbo o osemletnem Ezzaldinu, ki je spal na prostem, ker je bil njegov dom porušen. Ob napadu naseljencev na njegovo vas so ga hudo pretepli, bil je hospitaliziran zaradi poškodb glave, njegova mati pa je utrpela zlom obeh rok, ko je skušala zaščititi dojenčka.
Tudi izobraževanje je vse pogosteje tarča napadov. Leta 2026 so dokumentirali 99 incidentov, povezanih z izobraževanjem, od poškodb in pridržanj učencev do rušenja šol in preprečevanja dostopa do pouka. V zadnjih dveh letih je bilo takšnih primerov več kot 550.
Ob tem je povedal, kako je hodil z 12-letno Roa'o skozi njeno porušeno šolo, ki so jo uničili naseljenci. Šolo je opisala kot kraj, kjer bi morala praznovati zaključek osnovne šole, ne pa hoditi med ruševinami.
Razmere dodatno slabša uničevanje vodne infrastrukture. Letos je bilo vandaliziranih več kot 60 objektov za vodo in sanitarije, kar še bolj omejuje dostop do čiste pitne vode in ogroža zdravje ter dostojanstvo otrok. Obenem je gibanje vse bolj omejeno, v zadnjih 30 mesecih je bilo uvedenih več kot 900 novih ovir, zaradi katerih so otroci pogosto odrezani od šol in zdravstvene oskrbe.
Zaskrbljujoč je prav tako podatek o rasti aretacij otrok. Trenutno je v izraelskih vojaških zaporih pridržanih 347 palestinskih otrok, več kot polovica brez ustrezne pravne zaščite.
Unicef opozarja, da se trpljenja otrok ne sme normalizirati. Organizacija še naprej nudi pomoč v obliki dostopa do vode, zdravstvene oskrbe, denarne pomoči, izobraževalnih gradiv in psihosocialne podpore, hkrati pa poziva izraelske oblasti in mednarodno skupnost k spoštovanju mednarodnega prava ter zaščiti otrok.
