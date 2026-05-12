Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Unicef: Vsak teden ubit vsaj en otrok, šole in domovi v ruševinah

Jeruzalem, 12. 05. 2026 17.42 pred 5 minutami 3 min branja 0

Avtor:
L.M.
Izraelska vojska izvaja racije na Zahodnem bregu

Na zasedenem Zahodnem bregu, vključno z Vzhodnim Jeruzalemom, se razmere za otroke hitro slabšajo. Po podatkih Unicefa stopnjevanje vojaških operacij in porast napadov naseljencev ne pomenita le več nasilja, temveč tudi sistematično razgradnjo pogojev, nujnih za otroštvo, varnost in prihodnost otrok.

Na današnji novinarski konferenci v Palači narodov v Ženevi je tiskovni predstavnik Unicefa James Elder opozoril, da otroci plačujejo nevzdržno ceno stopnjevanja nasilja na Zahodnem bregu. Med januarjem 2025 in sredino maja 2026 je bil v povprečju vsak teden ubit najmanj en palestinski otrok, skupaj 70 otrok, od katerih jih je 93 odstotkov umrlo zaradi delovanja izraelskih sil. Ob tem je bilo ranjenih še približno 850 otrok, večina s strelnim orožjem.

Po podatkih OCHA so marca 2026 zabeležili največje število Palestincev, ranjenih v napadih naseljencev v zadnjih dveh desetletjih, pri čemer opažajo, da so napadi vse bolj usklajeni in brutalni. Med žrtvami so tudi otroci, ki so bili ustreljeni, zabodeni, pretepeni ali izpostavljeni solzivcu in poprovemu razpršilcu.

Po besedah Unicefa to niso osamljeni incidenti, temveč trajen vzorec najhujših kršitev otrokovih pravic. Domovi, šole in vodni viri, temelji preživetja, so tarča napadov. V prvih štirih mesecih leta 2026 je bilo razseljenih več kot 2.500 Palestincev, med njimi 1.100 otrok, kar že presega skupno število razselitev v celotnem letu 2025.

James Elder, tiskovni predstavnik UNICEF-a, na obisku v Rafi, 22. marca letos
James Elder, tiskovni predstavnik UNICEF-a, na obisku v Rafi, 22. marca letos
FOTO: UNICEF

Elder je izpostavil zgodbo o osemletnem Ezzaldinu, ki je spal na prostem, ker je bil njegov dom porušen. Ob napadu naseljencev na njegovo vas so ga hudo pretepli, bil je hospitaliziran zaradi poškodb glave, njegova mati pa je utrpela zlom obeh rok, ko je skušala zaščititi dojenčka.

Tudi izobraževanje je vse pogosteje tarča napadov. Leta 2026 so dokumentirali 99 incidentov, povezanih z izobraževanjem, od poškodb in pridržanj učencev do rušenja šol in preprečevanja dostopa do pouka. V zadnjih dveh letih je bilo takšnih primerov več kot 550.

Ob tem je povedal, kako je hodil z 12-letno Roa'o skozi njeno porušeno šolo, ki so jo uničili naseljenci. Šolo je opisala kot kraj, kjer bi morala praznovati zaključek osnovne šole, ne pa hoditi med ruševinami.

Izraelska vojska izvaja racije na Zahodnem bregu
Izraelska vojska izvaja racije na Zahodnem bregu
FOTO: AP

Razmere dodatno slabša uničevanje vodne infrastrukture. Letos je bilo vandaliziranih več kot 60 objektov za vodo in sanitarije, kar še bolj omejuje dostop do čiste pitne vode in ogroža zdravje ter dostojanstvo otrok. Obenem je gibanje vse bolj omejeno, v zadnjih 30 mesecih je bilo uvedenih več kot 900 novih ovir, zaradi katerih so otroci pogosto odrezani od šol in zdravstvene oskrbe.

Zaskrbljujoč je prav tako podatek o rasti aretacij otrok. Trenutno je v izraelskih vojaških zaporih pridržanih 347 palestinskih otrok, več kot polovica brez ustrezne pravne zaščite.

Unicef opozarja, da se trpljenja otrok ne sme normalizirati. Organizacija še naprej nudi pomoč v obliki dostopa do vode, zdravstvene oskrbe, denarne pomoči, izobraževalnih gradiv in psihosocialne podpore, hkrati pa poziva izraelske oblasti in mednarodno skupnost k spoštovanju mednarodnega prava ter zaščiti otrok.

Tudi Unicef Slovenija zbira sredstva za pomoč otrokom v krizi na Bližnjem vzhodu. Pomagate lahko s tem, da pošljete SMS UNICEF10 na 1919 in darujete 10 evrov ali pa darujete prek spletne strani.

UNICEF Zahodni breg Palestina človekove pravice otroci

Vodni dron iz Jonskega morja ukrajinskega izvora

24ur.com Unicef: V Gazi najhujše omejitve humanitarne pomoči doslej
24ur.com Zidovi šole zgrmeli na dečke, trije umrli, številni ujeti pod ruševinami
24ur.com Sedemletnica izgubila stopalo, hudo ranjeni deklici zavračajo evakuacijo
24ur.com 'Noben starš ne bi smel kopati po množičnih grobiščih, da najde svojega otroka'
24ur.com Že četrti izraelski napad na šolo v Gazi v nekaj dneh: 'Gnusen pokol'
24ur.com Vojna v Ukrajini je ubila ali ranila skoraj 1000 otrok
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Nina Osenar razkrila, kakšna mačeha je v resnici
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Ko starša vlečeta vsak v svojo smer: kaj to naredi otroku?
Ko starša vlečeta vsak v svojo smer: kaj to naredi otroku?
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
zadovoljna
Portal
Tako razkošno je Helena praznovala svoj rojstni dan
Znana Slovenka se je ločila po več kot 20 letih skupnega življenja
Znana Slovenka se je ločila po več kot 20 letih skupnega življenja
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci
Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci
vizita
Portal
Novinarka po hudem padcu z višine okreva od poškodb obraza
Epidemija sodobnega časa, ki ne boli
Epidemija sodobnega časa, ki ne boli
Kardiologi opozarjajo: kuhajte doma in jejte počasneje
Kardiologi opozarjajo: kuhajte doma in jejte počasneje
Previdno: teh štirih pijač ne mešajte z zdravili
Previdno: teh štirih pijač ne mešajte z zdravili
cekin
Portal
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Izjemen poziv premierja: manj voženj, več dela od doma – in brez porok v tujini
Izjemen poziv premierja: manj voženj, več dela od doma – in brez porok v tujini
Znana pevka nad Samsung: zaradi ene fotografije zahteva kar 15 milijonov dolarjev
Znana pevka nad Samsung: zaradi ene fotografije zahteva kar 15 milijonov dolarjev
moskisvet
Portal
Ujeta skupaj: Lindsey Vonn in mladi smučar sprožila val govoric
To je ključna sestavina vašega piknika
To je ključna sestavina vašega piknika
Luka Dončić pojasnil, zakaj letos ne bo igral za Slovenijo
Luka Dončić pojasnil, zakaj letos ne bo igral za Slovenijo
Dramatičen prizor: motor obvisel s semaforja nad križiščem
Dramatičen prizor: motor obvisel s semaforja nad križiščem
dominvrt
Portal
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
okusno
Portal
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo
Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
voyo
Portal
Kavarna na Balkanu
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713