Rojstvo siamskih dvojčic: vsaka s svojim srcem, a zraščeno medenico

Dvojčici sta se rodili v torek na Nacionalnem inštitutu za otroške bolezni v Bratislavi, kjer ju v četrtek čaka tudi že prva operacija. Nobena od deklic namreč nima anusa, zato jima bodo najprej naredili želodčni obvod, nato ju bodo ločili, poroča slovaški tnlive.
Da sta dojenčici zraščeni, so sicer ugotovili šele pozno v nosečnosti. Takoj po rojstvu sta imeli dvojčici, ki sta na svet prijokali s carskim rezom, nekaj težav z dihanjem, a je njuno zdravstveno stanje sedaj dobro. Tudi zdravstveno stanje matere, ki je prvorodnica, se je medtem stabiliziralo.
"V svoji karieri sem srečal pet siamskih dvojčkov, saj je to zelo redka napaka, zadnji tak primer smo obravnavali pred 26 leti," je za tn.sk povedal otroški kirurg in profesor Jozef Babala.
Leta 2000 sta se na Slovaškem rodili siamski dvojčici Andrea in Lucia. Njuno zdravstveno stanje pa je bilo podobno trenutnemu stanju novorojenčic iz Bratislave.
Leta 2007 sta se rodila še siamska dvojčka, ki sta bila zraščena v predelu prsnega koša. Ločitve nista preživela.
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