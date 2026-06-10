Rojstvo siamskih dvojčic: vsaka s svojim srcem, a zraščeno medenico

Dvojčici sta se rodili v torek na Nacionalnem inštitutu za otroške bolezni v Bratislavi, kjer ju v četrtek čaka tudi že prva operacija. Nobena od deklic namreč nima anusa, zato jima bodo najprej naredili želodčni obvod, nato ju bodo ločili, poroča slovaški tnlive.

Da sta dojenčici zraščeni, so sicer ugotovili šele pozno v nosečnosti. Takoj po rojstvu sta imeli dvojčici, ki sta na svet prijokali s carskim rezom, nekaj težav z dihanjem, a je njuno zdravstveno stanje sedaj dobro. Tudi zdravstveno stanje matere, ki je prvorodnica, se je medtem stabiliziralo.