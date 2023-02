Vse ceste med Dalmacijo in notranjostjo države so zaprte, vključno z avtocesto

Naši sosedje Hrvati se soočajo z velikimi težavami tako v zračnem kot v cestnem in morskem prometu. Na območju Reke orkanska burja podira drevesa in povzroča škodo na strehah. Po podatkih gasilcev, ki so do zdaj posredovali že vsaj 10-krat, je na Trsatu padlo drevo in poškodovalo osebno vozilo, na območju kompleksa Benčić pa je neurje odneslo del ograje z gradbišča na parkiran avtomobil.

Hrvaški hidrometeorološki zavod (DHMZ) je izdal opozorila za vso državo. Na severnem Jadranu piha močna in orkanska burja, na območju Splita in Dubrovnika pa okrepljen jugo, ki bo prehajal v burjo. V notranjosti so izdana opozorila glede snega.

Najmočnejši veter na območju Istre in Kvarnerja so zabeležili na Krčkem mostu, in sicer kar 168 kilometrov na uro, so sporočili z vremenske postaje Reka. Burja povzroča tudi težave v prometu na območju Kvarnerja in v zaledju Reke. Prekinjene so trajektne linije iz Brstove proti Porozini na Cresu ter Loparju na Rabu in Valbiski na Krku. Med Novaljo in Reko ter Malim Lošinjem in Reko ni katamaranov.