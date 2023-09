Vse do konca je verjel, da sta bila Diana in Dodi umorjena

V starosti 94 let je umrl nekdanji lastnik znamenite londonske veleblagovnice Harrods, Mohamed al Fajed. Znani milijarder je bil oče spremljevalca britanske princese Diane Dodija al Fajeda, ki je skupaj z njo umrl v prometni nesreči v Parizu leta 1997.

Mohamed al Fajed je umrl v sredo, Sky News poroča, da so ga v petek pokopali, njegova družina pa je zdaj sporočila, da ob smrti prosi za spoštovanje zasebnosti.

icon-expand Mohamed al Fajed FOTO: AP

Egiptovski poslovnež Mohamed al Fajed je v Britanijo prišel v 60. letih prejšnjega stoletja, leta 1985 je postal lastnik Harrodsa. Kupil je tudi pariški hotel Ritz, med letoma 1997 in 2013 pa je bil lastnik prvoligaškega nogometnega kluba Fulham. Harrods je prodal leta 2010, tri leta pozneje pa še Fulham.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Rojen je bil sicer v predmestju Aleksandrije, svojo kariero je začel s prodajo gaziranih pijač, nato pa šivalnih strojev. Poslovni imperij je nato zgradil Britanske oblasti so mu po prihodu na Otok v 60. letih prejšnjega stoletja večkrat zavrnile prošnjo za britansko državljanstvo, kmalu pa je postal prijatelj tako britanskih aristokratov kot zvezdnikov, večkrat pa se je moral otepati tudi govoric o spolnem nadlegovanju. Usodno poletje 1997 Princeso Diano je spoznal preko dobrodelnih udejstvovanj, poleti 1997 pa jo je povabil, da skupaj s sinovoma, princema Williamom in Harryjem, julija preživi počitnice na njegovi jahti. Diano in njegovega sina, Dodija al Fajeda, so skupaj fotografirali prav v Saint Tropezu.

icon-expand Princesa Diana v njegovi rezidenci v Saint Tropezu. FOTO: AP

Po smrti sina in Diane, prve žene sedanjega britanskega kralja Karla III., je al Fajed trdil, da sta bila ubita v zaroti. Prepričan je bil, da so ju ubili britanski obveščevalci. Sprožil je tudi zasebno preiskavo nesreče in vlagal tožbe. Celo desetletje je skušal dokazati, da sta bila Diana in Dodi umorjena. Trdil je tudi, da je nosila njegovega otroka. Paparaci so 31. avgusta 1997 sledili avtomobilu, v katerem sta se peljala valižanska princesa in njen prijatelj Dodi, ki sta skušala pobegniti pred njimi, pri tem pa je mercedes silovito trčil v steber v predoru pod pariškim mostom Alma. Poleg Diane in Dodija je v nesreči umrl tudi voznik avtomobila Henri Paul, Dianin telesni stražar pa je bil huje ranjen. Mohamed al Fajed je nato vložil tožbo zoper njih.

icon-expand Mohamed al Fajed je ves čas verjel, da je bil njegov sin umorjen skupaj s princeso. FOTO: AP