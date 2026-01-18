Vse glasnejša ugibanja o Trumpovem zdravju

"Mleko bi torej pomagalo za kognitivne sposobnosti? - Vsekakor. Vidi se, kdo pije polnomastno mleko ... - Jaz sem delal test za kognitivne sposobnosti. Veliko sem jih že naredil. In na vsakem sem briljiral, ker pijem mleko," je v sredo na novinarski konferenci v Beli hiši, kjer je podpisal odlok o tem, da lahko šole uporabljajo polnomastno mleko, dejal ameriški predsednik Donald Trump.

Donald Trump FOTO: AP

V zadnjem času se pogosto pohvali, da je "spet" z odliko opravil test kognitivnih sposobnosti. A to, da jih ima tako pogosto, ni ravno spodbudna novica, menijo nekateri strokovnjaki. Ameriška akademija za nevrologijo tovrstne teste priporoča enkrat letno za ljudi po 65. letu starosti. Sicer se test opravi "le, če izrazite zaskrbljenost", je za revijo The New Republic pojasnil kognitivni nevrolog Ziad Nasreddine, direktor klinike MoCA in ustvarjalec testa MoCA (Montreal Cognitive Assessment). Trump, ki je leta kritiziral starost in kognitivno zdravje nekdanjega predsednika Joeja Bidna, pa je v zadnjem letu – sodeč po njegovih javnih trditvah – tovrstni test opravil vsaj trikrat: lani aprila, v začetku decembra in tretjega v začetku letošnjega januarja. Testiranje več kot enkrat letno običajno opravijo pri pacientih, pri katerih zaznavajo težave s spominom, ali če družine poročajo o zmedenosti, nekoherentnosti pri govoru ali pogostem postavljanju in ponavljanju vprašanj.

Prav tako je problematično, da Trump kognitivne teste opisuje kot nekaj, kar dokazuje njegovo inteligenco. "Za razliko od testa iz matematike ali geografije, ta ni namenjen merjenju nečesa, kar ste se naučili in dosegli," poudarja Jason Karlawish, profesor medicine, medicinske etike in zdravstvenih politik na Univerzi v Pennsylvaniji ter direktor Centra za spomin Penn. "Namenjen je merjenju sposobnosti in funkcij vaših možganov," je pojasnil. Zato je, kot pravi, škodljivo, če nekdo reče, da je "briljiral" pri kognitivnem testiranju. Ljudem s tem pošilja napačno sporočilo, da je to označevalec inteligence ali znanja, opozarja. Redno testiranje, ki presega letno priporočilo, je pogosto znak, da zdravniki spremljajo morebitno poslabšanje kognitivnih funkcij, ne pa dokaz o izjemni inteligenci, kot to Trump pogosto predstavlja.

Dremanje, nenavadni izpadi in nepričakovani komentarji

Konec leta je britanski časnik The Guardian objavil članek, v katerem je izpostavil Trumpove nenavadne in bizarne izpade, ki sprožajo vprašanja o njegovem zdravju ter mentalnih in fizičnih sposobnostih. 79-letnika so ga večkrat ujeli, da je med sestanki in celo novinarsko konferenco v Beli hiši zadremal. Nemalokrat se je med pomembnimi srečanji nepričakovano oddaljil od teme in začel komentirati notranjo opremo, ali govoriti o kitih in pticah.

Donald Trump se brani očitkov, da na sestankih zadrema. FOTO: AP

Podobno se je zgodilo na nedavnem sestanku z direktorji naftnih podjetij glede Venezuele, ko je med svojim uvodnim nagovorom nenadoma vstal in stopil do okna za seboj ter občudoval gradnjo banketne dvorane. Novinarji so ga ujeli tudi pri pripovedovanju "izmišljenih" zgodbic. Tako je denimo sredi julija Trump z javnostjo delil zgodbo o tem, kako je njegov stric, profesor John Trump, na Tehnološkem inštitutu Massachusetts (MIT) poučeval Teda Kaczynskega (ameriški matematik in terorist, znan kot Unabomber). "Rekel sem: 'Kakšen je bil kot študent, stric John?' In on je dejal: 'Iskreno, dober.' Rekel je: 'Popravljal je – hodil je naokoli in vsakega popravljal.' Ampak to se ni dobro izšlo zanj," je pripovedoval Trump. Vendar, kot piše The Guardian, to preprosto ne more biti res. Trumpov stric je namreč umrl leta 1985, da je Unabomber Kaczynski pa je v javnost prišlo šele leta 1996. Poleg tega pa Kaczynski ni študiral na MIT.

Velike doze aspirina in modrice na rokah

Trumpovo nepredvidljivo vedenje je tiskovne predstavnike Bele hiše večkrat spravilo v neroden položaj, ko so morali zagovarjati predsednikovo "duševno ostrino" in odlično fizično pripravljenost. Kljub temu ugibanja o Trumpovem zdravju ne ponikajo. K tem prispeva kar sam. Novembra je dejal, da je bil na slikanju z magnetno resonanco, a se ni mogel spomniti, za kateri del telesa. Nato pa je v enem od zadnjih intervjujev dejal, da obžaluje, da je preiskavo sploh omenil. "Če pogledam za nazaj, je škoda, da sem jo opravil, saj jim je to dalo nekaj streliva," je dejal za Wall Street Journal, pri čemer je mislil na kritike in medije, ki špekulirajo o njegovem zdravju. A špekulacije o njegovem zdravstvenem stanju so sprožile tudi modrice na roki. V začetku januarja je v intervjuju za Wall Street Journal te pripisal visokemu dnevnemu odmerku aspirina. Dejal je, da jemlje večji odmerek, kot so mu ga priporočili zdravniki, ker da želi, da mu "skozi srce teče lepa, redka kri".

Aspirin se je včasih pogosto predpisoval kot preventiva za srčno-žilne bolezni, a od leta 2019 zdravstveni strokovnjaki odsvetujejo rutinsko uporabo aspirina, razen če ima oseba srčno bolezen ali druga zdravstvena tveganja, saj da povečuje tveganje za notranje krvavitve. Kadar zdravniki bolniku priporočajo preventivno terapijo z aspirinom, pa običajno svetujejo odmerek 81 miligramov, je za CNN pojasnil kardiolog dr. Andrew Freeman. Trump pa je povedal, da jemlje 325 miligramov aspirina na dan, kar je približno štirikrat več. Njegov osebni zdravnik Sean Barbabella pa je dejal, da ga Trump jemlje za preprečevanje srčnih bolezni. "Tipično ne priporočamo polno dozo aspirina (325 miligramov). Aspirin v polnem odmerku ima veliko več dejavnikov tveganja, večinoma pa gre za tveganje za prebavila. Ljudje, ki jemljejo aspirin v polnem odmerku, so bolj nagnjeni k krvavitvam v prebavilih, zlasti če imajo razjede in podobne težave," je za CNN pojasnila kardiologinja Fahmi Farah. Kot pravi, polni odmerek aspirina običajno svetujejo tisim, ki imajo resna zdravstvena stanja, kot so srčne bolezni ali atrijska fibrilacija, in ne morejo jemati močnejšega zdravila za redčenje krvi.

Obliž na roki Trumpa so fotografi ujeli v začetku decembra FOTO: AP

Iz Bele hiše so sporočili, da ima predsednik kronično vensko insuficienco. Gre za bolezen venskega ožilja nog, ki lahko povzroči zastajanje krvi v venah in posledično otekanje in bolečine v spodnjih delih nog. Pogosto je povezana s staranjem in se lahko poslabša zaradi pomanjkanja telesne dejavnosti. V nekaterih primerih za zdravljenje stanja zdravnik lahko predpiše tudi aspirin. Trumpov zdravnik Barbabella je za CNN zatrdil, da "zdravniški pregledi in laboratorijski izvidi predsednika Trumpa še naprej kažejo odlično metabolno zdravje", glede na njegovo kardiovaskularno zdravje pa, da je "14 let mlajši od svoje starosti". "Na splošno je predsednik še vedno v izjemnem zdravstvenem stanju in popolnoma primeren za opravljanje svojih dolžnosti vrhovnega poveljnika," je dejal.