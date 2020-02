'Vse je vibriralo, ljudje so kričali in bruhali, prtljaga je letela po letalu'

Letalo, ki je bilo namenjeno v slabih 1500 kilometrov oddaljeni Amsterdam, je včeraj ob tretji uri popoldne zapustil madridsko letališče. Toda leta Air Europa UX1093 je naletel na močne vetrove v bližini letališča Schipol. Po več neuspelih poskusih pristanka, se je bilo letalo s 300 potniki na krovu prisiljeno vrniti na madridsko letališče. Let je tako trajal skupno pet ur in pol.

Mark Haagen, eden izmed potnikov, je za nizozemski RTL Nieuws povedal, da se je "pilot se je petkrat s kolesi dotaknil tal, a je zatem vedno dvignil letalo v zrak. Turbulenca nad Schipolom je bila izjemno močna." Kot je povedal, so ljudje kričali in tudi bruhali. "Vse je vibriralo in se premikalo naprej in nazaj. Letela je tudi prtljaga. Vajen sem letenja, vendar česa takšnega še nisem doživel."

Iz Air Europa so za The Independentpotrdili, da letalo ni moglo pristati zaradi zelo slabih vremenskih razmer na amsterdamskem letališču. "Za potnike je bilo poskrbljeno. Namestili smo jih v hotele in jim zagotovili alternativne načine za prevoz do Amsterdama."