'Vse, ki so ljudem preprečili nakup delnic, bi morali zapreti'

Zadnje dni v javnosti odmeva tako imenovana vojna med velikani z Wall Streeta in malimi vlagatelji, ki so z intenzivnim odkupovanjem podražili delnice malega podjetja GameStop. Milijarderji z Wall Streeta so utrpeli ogromne izgube, zato so različne aplikacije za trgovanje z delnicami v četrtek zaustavile trgovanje z delnicami omenjenega podjetja.

Zaradi vojne na newyorški borzi so se zamajale tudi druge borze po svetu in vznemirile celo ameriški kongres. Številni demokrati in republikanci so se tako združili v nasprotovanju omejitvam Robinhooda in drugih spletnih borznih aplikacij, ki so malim vlagateljem onemogočile nakup tako GameStopovih, kot tudi nekaterih drugih delnic.