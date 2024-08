Vse manj upanja za mladega Britanca, ki je pri Visu padel z ladje

Hrvaško središče za usklajevanje iskanja in reševanja na morju je potrdilo, da bo iskanje potnika, ki je padel z ladje za križarjenje Royal Caribbean Explorer Of The Seas, potekalo do nadaljnjega. V akvatoriju Jabuke so na voljo vsa razpoložljiva plovila, sodelujejo pa tudi ladja in letalo obalne straže ter plovilo hrvaške policije.