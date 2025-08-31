Svetli način
Tujina

'Vse najboljše, predsednik Lukašenko, Srbija te ima rada'

Beograd, 31. 08. 2025 17.54 | Posodobljeno pred 1 uro

M.V.
83

V Beogradu in Novem Sadu so se pojavili veliki oglasni panoji, ki beloruskemu predsedniku Aleksandru Lukašenku čestitajo ob praznovanju rojstnega dne. Srbski mediji pišejo, da je naročnik konservativno gibanje Naši, ki je blizu predsedniku Aleksandru Vučiću.

Na oglasnih panojih je piše: "Vse najboljše za rojstni dan, predsednik Lukašenko – Srbija te ima rada."  Voščilnica je izraz prijateljstva in podpore srbskega ljudstva bratski Belorusiji in njenemu predsedniku, piše na spletni strani gibanja Naši.

Kot še navajajo, je Lukašenko skozi leta pokazal, da je "iskren in velik prijatelj srbskega ljudstva" in dodajajo: "V najtežjih trenutkih za Srbijo nam je Belorusija vedno stala ob strani, predsednik Lukašenko pa je s svojimi stališči in dejanji jasno pokazal, da Srbijo vidi kot bratsko državo."

Lukašenko je 14. aprila 1999 med bombardiranjem zveze Nato obiskal Zvezno Republiko Jugoslavijo in ji izrazil podporo. Nato je takrat sporočil, da ne more zagotoviti varnosti leta iz Minska v Beograd, a je beloruska delegacija kljub temu izvedla obisk.

Gibanje, katerega predsednik Ivan Ivanović je pogost gost na provladnih TV postajah, pravi, da so s to gesto želeli poudariti pomen tradicionalnih vezi med Srbijo in Belorusijo, piše portal Danas.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ogorčeni so tudi nekateri uporabniki družbenih omrežij. "Ob košarki, smo Srbi med najboljšimi na planetu, in verjetno najboljši v Evropi pri oboževanju avtoritarnih voditeljev. Jekleni prijatelji so jim Lukašenko, Putin, Ši, Maduro in podobni," je zapisal eden od uporabnikov X. 

KOMENTARJI (83)

Vakalunga
31. 08. 2025 19.14
Kar se voditeljev tiče je Evropa najbolj nagnita skupnost na svetu ))..Odkar so na veliko v Bruselj prišle ženske kvote, spoli in parade ponosa poleg štoflcev na plastenki je to vse kar znajo..Lapat, osirat, hujskat, širit sovraštvo in pozivat na vojno..
ODGOVORI
0 0
traparija
31. 08. 2025 19.13
še zmer niso preboleli da so dobili po buči od nata. očitno bo treba še parkrat.
ODGOVORI
0 0
Veščec
31. 08. 2025 19.11
-2
Joj Vućiću lahko bi mu vsaj v mađarščini napisou🤧
ODGOVORI
0 2
myomy
31. 08. 2025 19.09
+2
Kaj pa je von der Le nova drugega kot totalitarna voditeljica? Da ne govorim o Zelenskemu.
ODGOVORI
3 1
traparija
31. 08. 2025 19.05
-1
vsi vodilni rusije belorusije, imajo otroke v švici ali nemčiji ali ameriki. enako kot skor vsi naši politiki. a vsiskup pa sanjajo o domoljubju, vrednotah in tradiciji, ki za njihove naštepančke ni dovolj dobra.
ODGOVORI
1 2
vrtnar _
31. 08. 2025 19.02
+0
jaooo srbijo, pa kaj se vi greste. no ja, tudi naši svobodnjaki oz. lewaki so tam nekje 😱😭
ODGOVORI
4 4
slim386
31. 08. 2025 18.57
-1
Med tem pa v prštini vse najboljše dr. Janšašenko
ODGOVORI
4 5
ptuj.si
31. 08. 2025 19.13
Tako popularen Janša v Prištini, pa mu še niso postavili bara kot so ga levičarski princesi fajon.
ODGOVORI
0 0
Rudar
31. 08. 2025 18.56
+3
In Vučić se čudi zakaj protesti. Ta bo pahnu Srbijo nazaj v 19 stoletje.
ODGOVORI
8 5
dujedrag
31. 08. 2025 19.01
+0
Pa prave mi da še u vrtec ne moreš otroka da nisi u SNS....njihovi. inflacija huda, plače male....
ODGOVORI
2 2
anatomija
31. 08. 2025 19.03
+1
tam je že sedaj Ali pa še kakšno stoletje nižje
ODGOVORI
3 2
dujedrag
31. 08. 2025 18.56
+1
Drugače vsak ima pravico da je prijazen s kom hoče. Lahko so Srbi z njim super, neka neka. Nič narobe da imajo kakšnega prijatelja. Tudi ni narobe če imajo ruse radi... kar naj imajo....
ODGOVORI
2 1
Veščec
31. 08. 2025 18.55
+0
EU bo prek sfbije prišla k Lukiju🤣
ODGOVORI
1 1
gozdar1
31. 08. 2025 18.55
-1
Kako si vsi pro ruski "panslovani" predstavlajo situacijo, ko gre putin po navodila k janezu vljublano kjre bo center te nove panslovanske države.
ODGOVORI
1 2
Zgaga Ukrajini
31. 08. 2025 19.04
-2
Panslovanske države ne bo. Bo pa Evrazija, rusomrzavci pa na smetišču zgodovine.
ODGOVORI
0 2
2mt8
31. 08. 2025 18.53
+3
Komunistični diktator v luksuzu praznuje, 95% gospodarstva je v državni lasti narod pa hara s 400€ plače.
ODGOVORI
5 2
Morgoth
31. 08. 2025 18.53
+0
Lukašenko - Golobinijev vzornik!
ODGOVORI
2 2
Claus
31. 08. 2025 18.51
+5
In koliko Srbov se je zaradi boljše ekonomije preselilo v Belorusijo. 0
ODGOVORI
7 2
dujedrag
31. 08. 2025 18.54
+0
To se zove bratska ljubav. Brati, brati bla bla. Potem ti pa nič ne dajo pa še od starih dediščino pokradejo 😛
ODGOVORI
1 1
Zgaga Ukrajini
31. 08. 2025 18.51
+0
Eurofili ne morejo brez Belorusije. Na vsak način ji želijo vsiliti svoje proxije.
ODGOVORI
3 3
2mt8
31. 08. 2025 18.56
+2
Rusofili pa ne morejo brez Rusije. A najraje bi delali v Nemčiji in se vozili v BMW
ODGOVORI
3 1
Zgaga Ukrajini
31. 08. 2025 19.01
-1
Tudi v Rusiji so se izdelovali BMWji.
ODGOVORI
1 2
Bruno.
31. 08. 2025 18.51
+1
Žalostno kam so padli Srbi.
ODGOVORI
5 4
Zgaga Ukrajini
31. 08. 2025 18.52
+0
Si žalosten? Pa bodi.
ODGOVORI
3 3
SEHE
31. 08. 2025 18.51
+4
Servilni Vučić - sramota za evropo ko takole leze v zadnjice vzhodnoevropskim diktatorjem.
ODGOVORI
6 2
Zgaga Ukrajini
31. 08. 2025 18.56
-2
Vi pa bi diktirali kdo komu sme, če prav razumem!?
ODGOVORI
1 3
Rožice so zacvetele
31. 08. 2025 18.51
-2
Ja, Srbi morajo nujno v EU 🤪, zakaj že.... da prepričajo Ruse, da nam pošiljajo nafto.
ODGOVORI
1 3
Rudar
31. 08. 2025 18.49
+3
Za vsak slučaj, če bo EU bankomat zaprl vrata.
ODGOVORI
5 2
Uporabnik1888402
31. 08. 2025 18.48
+2
Takole bi turskim sultanom morali vsako leto vosciti .
ODGOVORI
3 1
