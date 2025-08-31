'Vse najboljše, predsednik Lukašenko, Srbija te ima rada'

Na oglasnih panojih je piše: "Vse najboljše za rojstni dan, predsednik Lukašenko – Srbija te ima rada." Voščilnica je izraz prijateljstva in podpore srbskega ljudstva bratski Belorusiji in njenemu predsedniku, piše na spletni strani gibanja Naši.

Kot še navajajo, je Lukašenko skozi leta pokazal, da je "iskren in velik prijatelj srbskega ljudstva" in dodajajo: "V najtežjih trenutkih za Srbijo nam je Belorusija vedno stala ob strani, predsednik Lukašenko pa je s svojimi stališči in dejanji jasno pokazal, da Srbijo vidi kot bratsko državo."

Lukašenko je 14. aprila 1999 med bombardiranjem zveze Nato obiskal Zvezno Republiko Jugoslavijo in ji izrazil podporo. Nato je takrat sporočil, da ne more zagotoviti varnosti leta iz Minska v Beograd, a je beloruska delegacija kljub temu izvedla obisk.

Gibanje, katerega predsednik Ivan Ivanović je pogost gost na provladnih TV postajah, pravi, da so s to gesto želeli poudariti pomen tradicionalnih vezi med Srbijo in Belorusijo, piše portal Danas.